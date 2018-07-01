新月水道節開園 清涼一夏

2018年07月01日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

去年推出後獲得好評的新月水道節，今年系列活動在昨日正式開園，新北市長朱立倫說，新月滑水道讓民眾不用去遊樂園就能體驗滑水道樂趣，尤其最近天氣炎熱，不管是在滑水道或戲水區玩樂，都能感受到清涼舒暢。

6項水上設施 消暑

2018新月水道節為期30天，有超萌的飛天咕溜象趴在長長的滑水道上，還有胖綠蛙生態迷宮、小翠鳥水上遊戲池、鴨鴨陪你玩趣味挑戰池等6項水上設施，以及會噴水的擁抱大烏魚與草地推推車2項陸上設施，希望打造適合全年齡玩樂的水陸樂園。

新北市高灘處表示，滑水道、挑戰水池等水上設施，均需報名體驗。但為了讓不想下水也想親水（被水淋）的民眾也能清涼一下，現場也有擁抱大烏魚設施、不定時噴水兩項免報名預約活動，讓來到現場的民眾都能清涼消暑，周邊並設置特色餐車與巷弄美食，讓玩水消暑與享受美味一次滿足。

網路報名 每場600人

到了周末假日期間，現場還有音樂表演與手作浪漫星空瓶、印製夏日明信片、馬賽克拼貼杯墊等活動。

高灘處指出，今年的活動一律採取網路報名（網址是www.2018ntpcwaterpark.tw），且玩水時需全程穿著泳裝，每日分3個場次，下午3點、5點及晚上7點，每場次開放600位入場體驗90分鐘，歡迎大家把握機會踴躍參加。

(中國時報)