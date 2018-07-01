竹東站減班 民憂今夜回不了家

新竹客運汽車公司竹東總站部分路線因長期招募不到司機員，部分偏遠地區路線進行減班，7月1日上路。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣竹東地區駕駛員長期嚴重短缺且招募困難，新竹汽車客運公司採取路線減班措施，調整五山、小南坑、頭份林、清泉、五峰、大華科大及新竹經快速道路等線時刻。消息傳出後在網路上引起民眾討論，有五峰的民眾抱怨：「晚上回不了家，怎麼辦？」

抽調乘客少的班次

偏遠山區因居民較少，但為了服務山區民眾，像是尖石的八五山，一天就有7個車班載運。不過新竹汽車客運竹東總站人員表示，扣掉清晨跟傍晚民眾下山購物往返的時段，「白天幾乎沒有人搭車」，為了降低空車消耗，於是評估幾條人數偏低的班次，進行減班。

「主要還是人力不足。」新竹汽車客運竹東總站人員表示，由於勞基法1例1休上路，強制7天必須至少休假1天，且1日上班時數限縮8小時，讓不少有經濟負擔的司機，原本每月薪資可超過5萬，但現在拚到頂也僅4萬多，不少資深司機年資一滿就離職。

針對此次7月起的減班措施，網路上也引起討論，例如北埔路縣砍掉晚間8時該班，6時40分班次為末班車，有北埔民眾社群平台發文擔憂未來晚間沒公車可回家，不知如何是好。也有五峰山區民眾表示，家中的長輩全靠公車下山購物，本來班次就不多，現在一減班，「等車時間更久了。」

影響五峰、北埔

不過新竹汽車客運竹東總站人員解釋，減少的班次多為平日就少人搭乘的路線，像是八五山路線原來1日有7班次，現在抽調清晨6時半以及下午2時半人潮較少的班次，減班路線每條平均減少1至2班，其實差距並沒有很多。

(中國時報)

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