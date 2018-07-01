洪國浩讓墓變公園 林明溱促銷農產

2018年07月01日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

尋求連任的南投縣長林明溱（左）至集集出席「南投縣農特產品（活力旺─紅龍果荔枝鳳梨）創新行銷活動」。（廖肇祥攝）

蔡英文總統昨天到草屯鎮植物公園，瞭解民進黨籍南投縣長參選人，即現任草屯鎮長洪國浩政績；蔡英文推崇洪國浩讓「墓仔埔變公園」，代表洪國浩有非凡治理能力，如能從草屯鎮擴及到南投縣絕對是縣民之福。尋求連任的縣長林明溱，則出席農特產品行銷活動，行銷優質的農特產品。

中興新村 規畫青創基地

洪國浩表示，草屯鎮植物公園20多年前開始禁葬，疏於管理被不肖業者當垃圾場，他上任後著手處理無主墓舉辦法會，逐步開闢生態池、露營區、風雨球場、草蘆等，植物公園現今是鎮民喜愛的綠地，也是外地遊客喜歡玩樂處所。

洪國浩說，為破除人民對墓地恐懼，整治完成後，草屯鎮公所舉辦過「墓仔埔也敢去」露營活動，邀請各界露營看星空；因綠地使用率高鄰近住宅資產上漲，一棟透天厝從700萬漲到1200萬。草屯鎮鄰近中興新村如能朝青創生活工作空間規畫，將1000戶宿舍以低價租給青年，將能成為南投創新基地。

紅龍果荔枝鳳梨 好香甜

蔡英文致詞時指出，她很肯定洪國浩的治理政績，墓地治理活化是一般鄉鎮公所最頭痛的區塊，洪鎮長花心力辦到了；草屯鎮公所從洪鎮長接手前負債1.8億元，如今竟有盈餘5.3億元。中興新村規畫案，如洪國浩當縣長，中央支持與地方協力，將能朝向縣民期待的方向發展。

尋求連任的南投縣長林明溱，昨日出席「南投縣農特產品（活力旺─紅龍果荔枝鳳梨）創新行銷活動」，向獲獎農民祝賀。他表示，今年氣候好糯米荔枝產量較前兩年多，肉Q香甜，歡迎周休假日到集集輕旅行，選購南投縣紅龍果、荔枝、鳳梨暨各項優質農特產品，體驗在地文化。

(中國時報)