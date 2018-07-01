嘉義市長3選將 同框零互動

2018年07月01日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市聞人陳盈助創辦的財團法人福添福社會福利基金會，昨舉辦創會10年暨新建會館落成慶祝活動，市長涂醒哲、議長蕭淑麗、前嘉義市長黃敏惠3位市長選將及嘉義縣長參選人翁章梁、立委陳明文、李俊俋、法務部次長蔡碧仲等政界人士難得同框，3位嘉義市長參選人卻零互動。

基金會董事長陳素月表示，10年來基金會幫助5000個弱勢家庭，在發生急難事故的第一時間給予協助，10年拾穗，感恩相隨，有如法國米勒名畫《拾穗》中3位彎腰的貧苦農婦，撿拾收割後遺落的麥穗粒，以求溫飽的故事，期許基金會能提供嘉雲地區需要協助的家庭更多溫暖與力量。

場面熱鬧 氣氛微妙

這場活動法務部政次蔡碧仲、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志、市長涂醒哲、議長蕭淑麗、前嘉義市長黃敏惠、立委陳明文、李俊俋、嘉義縣長參選人翁章梁等年底選戰選將及幕後要角皆現身。

政要雲集，顯示陳盈助家族廣結人脈的雄厚實力，不分藍綠，但藍、綠或無色參選的選將為基金會館落成剪綵、揭牌，雖然同框，卻零互動，視線無交集，場面熱鬧，氣氛卻微妙。

「祝大家統統選上」

嘉義縣市的各慈善團體、寺廟的負責人也踴躍出席，新港奉天宮董事長何達煌致詞時說「很多人要參選，祝大家統統選上」，妙語如珠，現場爆笑如雷，一語道破當場的政治氛圍，活動後，3位市長選將各吹各的調。

蕭淑麗說，嘉義市過去無黨執政時造就民主聖地，無黨心更寬，無黨路更廣，她沒有政黨的包袱，參選市長選舉，是以市民利益為優先，以期翻轉嘉義市為工商發展的城市。

涂醒哲表示，市府自做的民調反映出「政績才是王道」，有人專講過去，有人專門畫大餅，他是拚現在，有政績足以與前任市長做比較。

黃敏惠說，她現在沒有公職、沒有任何行政資源，但她長期深耕基層，提名後已全市走透透，聽到基層期待嘉義市更好的聲音，相信來自基層的力量會帶動她的選情。

(中國時報)