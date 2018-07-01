花媽挺陳其邁 對選情有信心

總統府祕書長陳菊等人昨天參加旗山圖書館開館儀式，帶來書香新願景。（林雅惠攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市立圖書館旗山分館昨落成啟用，總統府祕書長陳菊蒞臨會場致詞表示，自己在市長任內推動建設14座圖書館，感謝市府團隊的努力，她也不忘替陳其邁助選，過去8年她獲得旗山鄉親高支持率，希望鄉親延續對她的疼惜，讓民進黨在高雄執政一棒接一棒。

盼執政一棒接一棒

陳菊表示，市府團隊在旗山區獲得73％的高支持率，因此不管是防洪、治水、鼓山公園或圖書館等，市府以實際建設來感謝旗山父老，在她市長任內，高雄市是全台建立圖書館最多的地方，旗山區是其中第13座圖書館，最後第14座李科永紀念圖書館則將於8月2日完成。

陳菊說，旗山圖書館具有「弭平城鄉閱讀差距」的特殊意義。高市府投入8000萬於旗山國中旁建設3層樓全新圖書館，新館舍可用空間達630坪、座位席次多達256席、提供逾8萬冊的館藏。

空間配置增加「多功能研習室」、「視聽多媒體區」，更貼心打造了融入旗山老街山牆及旗山車站意象的「兒童閱覽區」，以童趣的線條設計營造亮眼活潑的空間氛圍，規劃包含趣味角、故事屋、親子共讀等多元閱讀角落。

輔選應該也是責任

陳菊不忘提及民進黨高雄市長參選人陳其邁，她表示高雄的執政應該一棒接一棒，一棒比一棒更棒，她希望旗山父老支持民進黨的陳其邁，而她為候選人輔選是應該的，市府團隊都有責任團結支持。

針對先前傳出各種高雄市長選情民調數據，陳菊說，民調只是參考用，她對市府團隊努力的建設成果深具信心，真實的民意每天都有滾動式顯示，但她對陳其邁市長選情有信心。

(中國時報)

嘉義市長3選將 同框零互動 柯P簽書會 近千粉絲力挺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。