花媽挺陳其邁 對選情有信心

2018年07月01日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市立圖書館旗山分館昨落成啟用，總統府祕書長陳菊蒞臨會場致詞表示，自己在市長任內推動建設14座圖書館，感謝市府團隊的努力，她也不忘替陳其邁助選，過去8年她獲得旗山鄉親高支持率，希望鄉親延續對她的疼惜，讓民進黨在高雄執政一棒接一棒。

盼執政一棒接一棒

陳菊表示，市府團隊在旗山區獲得73％的高支持率，因此不管是防洪、治水、鼓山公園或圖書館等，市府以實際建設來感謝旗山父老，在她市長任內，高雄市是全台建立圖書館最多的地方，旗山區是其中第13座圖書館，最後第14座李科永紀念圖書館則將於8月2日完成。

陳菊說，旗山圖書館具有「弭平城鄉閱讀差距」的特殊意義。高市府投入8000萬於旗山國中旁建設3層樓全新圖書館，新館舍可用空間達630坪、座位席次多達256席、提供逾8萬冊的館藏。

空間配置增加「多功能研習室」、「視聽多媒體區」，更貼心打造了融入旗山老街山牆及旗山車站意象的「兒童閱覽區」，以童趣的線條設計營造亮眼活潑的空間氛圍，規劃包含趣味角、故事屋、親子共讀等多元閱讀角落。

輔選應該也是責任

陳菊不忘提及民進黨高雄市長參選人陳其邁，她表示高雄的執政應該一棒接一棒，一棒比一棒更棒，她希望旗山父老支持民進黨的陳其邁，而她為候選人輔選是應該的，市府團隊都有責任團結支持。

針對先前傳出各種高雄市長選情民調數據，陳菊說，民調只是參考用，她對市府團隊努力的建設成果深具信心，真實的民意每天都有滾動式顯示，但她對陳其邁市長選情有信心。

(中國時報)