柯P簽書會 近千粉絲力挺

台北市長柯文哲推出新書《光榮城市》，發出600張號碼牌，簽書、圍觀人潮擠爆中山地下街（陳君瑋攝）。

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲推出新書《光榮城市》，暢談擔任市長後施政與改變，出版社昨晚舉行簽書會，不少人凌晨就到場排隊，一度傳出500張號碼牌發不完，但最終發出600張號碼牌，簽書、圍觀人潮擠爆中山地下街。搶得簽書頭香的市民陳先生讚賞柯文哲敢怒敢言作風，完全不像政治素人，不論新書或年底選舉都會支持柯文哲。

柯文哲3年多前以政治素人之姿，順利當選台北市長，上任後挑戰一日雙塔、推動多項市政改革，為傳達個人政治想法及核心價值，柯文哲推出新書《光榮城市》，同時還自製長達5小時無大字報演講，述說企業文化、人生哲學、市政推動等。

一度傳出簽書會人潮不如預期，柯文哲昨下午出席台北親水節活動時表示，還是有1、2個堅強的粉絲，發放號碼牌方便大家不用提早去排隊，對於人數覺得差不多。

柯昨晚出席簽書會，吸引近千人到場支持，出場時獲得英雄式歡呼，柯文哲受訪低調說，簽書會大家開心就好，畢竟很多支持者沒有投票權；對於新書剛推出就受到歡迎，是否考慮再出書，柯僅說，出書不容易，校稿常常到三更半夜。

面對書中提到攻擊兩岸一家親是爭取個人政治利益，有議員質疑書裡內容刻意簡化，柯文哲無奈表示，還是那句話，應該思考如何讓老百姓過更好生活，其他不要想太多。

柯語錄是新書最讓讀者感興趣的一部分，柯文哲認為，現在大家都不喜歡看長篇大論，就像先前研究自己的臉書一樣，內容長度越長的，看的人越少。

此外，柯文哲昨下午出席台北親水節開幕，由於往年都被小朋友用水槍攻擊，柯文哲特別換上短褲、拖鞋出場，事前嗆聲「今年會先下手為強」，但現場突然下起大雨，基於安全考量，主辦單位取消柯與小朋友同樂，僅開放民眾合照。

(中國時報)

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