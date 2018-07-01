台中捷運綠線 18站名揭曉

2018年07月01日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中捷運綠線今年啟動試運轉，預計109年全線通車，將成為市民日常通勤重要大眾交通工具！

台中市政府昨日公布捷運綠線全線18個車站正式名稱。交通局長王義川說，市府以既有軌道轉乘站、在地地標、實際路口名稱等3種分類方式作為命名原則，以搭乘友善度為命名首要原則。

王義川表示，台中捷運綠線北起北屯區松竹路，經北屯路、文心路、文心南路、建國北路至高鐵台中站，全長大約16.71公里；於重要幹道路口設置有18座車站；編號由G0至G17站，中間G4、G13及G17三站分別與台鐵松竹站、大慶站、新烏日站及高鐵台中站相互轉乘。

王義川指出，捷運綠線路線G0站為電聯車出發站點，在北屯機廠內，命名為「北屯總站」；自機廠出發後G3站為「舊社站」，G4站「松竹站」，G5站「四維國小站」，G6、G7實際路口名稱取名為「崇德文心站」、「中清文心站」，G8站「文華高中站」、新增G8a站「櫻花文心站」。

台灣大道與文心路的G9站「台中市政府站」，G10「水安站」，G10a站「文心森林公園站」，G11站「南屯站」，G12站「豐樂公園站」，G13站「大慶站」，G14站「九張犁站」，G15站「九德站」，G16站「烏日站」，最後G17站為台鐵、高鐵及捷運3鐵共構命名「台中高鐵站」。

(中國時報)