河川地整治 北港牛墟遷址

2018年07月01日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

水利署7月將展開「北港溪魅力河川」工程，其中包括北港鎮北港牛墟環境整治，牛墟管理單位北港鎮農會因此將牛墟遷至市區1處空地，昨天舉行啟用儀式，迎接7月3日第1個牛墟日。

北港牛墟自清代起已有百年歷史，每逢國曆3、6、9牛墟日，位於北港大橋下河川地的牛墟清晨5點便開始湧入人潮，不僅是當地人，更有許多來自其他鄉鎮民眾，這個獨特的早市雖然已沒有牛隻的身影，卻演變出充滿特色的多元早市。

北港鎮農會總幹事林翠香表示，農會向水利署第5河川局承租北港溪河川地做為牛墟，今年7月因河川局展開「北港溪魅力河川」工程而收回河川地，農會考量牛墟原有攤販生計，另在北港鎮民樂路萬有紙場對面空地做為牛墟新地點。

不過部分牛墟攤販擔憂一旦遷市，新牛墟位於市區，與舊牛墟距離約3公里，且時間長達1年，人潮可能受到影響。

牛墟攤販代表何清全說，北港牛墟經過百年時空變遷仍繁榮興盛，再加上北港農會的用心經營，已發展出獨特的牛墟文化，有必要加以延續，因此已著手籌設「北港牛墟文化發展協會」，確保北港牛墟永續發展。

北港農會指出，牛墟是早期農業社會最重要的市集，資料顯示，日據昭和6年全台共有84處牛墟，但隨著時代變遷，如今僅存雲林北港、台南善化與鹽水3處牛墟，以往以牛隻交易為主，現在則轉變成多元市集，吸引許多民眾前去採購挖寶。

(中國時報)