熱氣球嘉年華 台東華麗登場

2018年07月01日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

夏天最夯的第8屆台灣熱氣球嘉年華昨天在台東縣鹿野高台華麗登場，大草原上一大早就湧入近萬人潮，隨著朝陽逐漸露臉，會場上陸續立起24顆熱氣球，最吸睛的小小兵、貓頭鷹等造型球點綴縱谷天空，宣告為期45天的熱氣球嘉年華正式展開。

今年夏天最夢幻的空域盛會─第8屆台灣熱氣球嘉年華，昨由縣長黃健庭等人施放Pipal後正式啟動，將持續到8月13日止。

昨天清晨天還沒亮，大草皮上就有來自全國各地的民眾等場等候，隨著小小兵、巴西救世基督像、貓頭鷹等造型球等陸續起球，現場觀眾情緒高漲，忙著按快門。

會場上共有24顆熱氣球先後立起，其中有10顆造型球最吸睛，緊接著22顆陸續自由飛，把台東縱谷天空點綴得繽紛、熱鬧。

黃健庭表示，今年熱氣球嘉年華有17個國家、39顆造型熱氣球參加，創下歷屆最多國家參與紀錄，最受小朋友歡迎的小小兵、米老鼠、還有全球首次亮相的英國鬥牛犬、台灣第1顆企業造型球全聯「福利熊」，都會持續亮相。

熱氣球嘉年華啟動吸引大量遊客，南迴公路大鳥段車潮一度回堵，開幕活動吸引上萬人潮。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，前陣子暑期訂房率還只有5、6成，這幾天爆增；她說，暑假前2星期，訂房率增加許多，希望能繼續衝刺，讓今年觀光旺季長紅。

(中國時報)