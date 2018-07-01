悠遊卡高捷加值啟動 祭優惠

2018年07月01日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

悠遊卡公司宣布，高雄捷運站內212台悠遊卡加值售票機即日起全面啟動，7月1日開始特別推出乘車及加值雙重優惠回饋卡友，只要使用悠遊卡搭高捷5次，或在高捷各站單筆加值滿1000元，均可獲得50點以上UUPON點數。

悠遊卡加值點除了原有四大超商、高捷站內5個特約商店、高捷各站服務台，現在也能在高捷站內機器加值。悠遊卡公司表示，今年暑假，無論是返鄉學子、遊客或在地鄉親都可持悠遊卡在高雄搭乘高捷、輕軌、公車、渡輪等大眾運輸工具，享受悠遊卡支付服務的便利性。

慶祝悠遊卡高捷上線雙周年，民眾自7月1日到8月31日持悠遊卡每月搭高捷滿5次，就可享乘車優惠贈點50點UUPON，另外只要持悠遊卡在高捷單筆現金加值滿1000元，則送100點UUPON ，不過，每卡限贈1次。

此外，只要捐款299元就能得到1張「家扶認同悠遊卡」，用這張公益認同卡消費同時做公益，每筆消費悠遊卡公司撥消費金額的千分之三捐給家扶基金會的「無窮世代計畫」；吉野家響應計畫，特別選在暑假第一天舉辦「幸福5止盡」活動，邀請家扶孩子到吉野家門市參加體驗擔任一日小小店長，讓孩子有更多社會參與及互動機會。

悠遊卡公司與吉野家則共同推出「幸福5止盡」加碼公益捐款，7月1日至8月31日，持悠遊卡至吉野家門市消費，單筆滿300元，悠遊卡與吉野家將再合捐5元，補助弱勢孩子暑假餐費。

(中國時報)