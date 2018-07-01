桃園蓮花季 吃瓜果看表演

2018年07月01日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

「2018桃園蓮花季」昨天起在觀音區蓮花園休閒農業區登場，有愛戀荷影攝影比賽、「好客音浪‧魔幻派對」音樂會、「舞動原風‧原音重現」表演等，警方提醒，假日期間，規畫高鐵桃園站的接駁車路線，歡迎遊客多加利用。

桃園蓮花季主展場位於觀音區新華路一段與金華路交叉口，一旁就設置了主停車場，希望讓遊客方便前來參加活動，共同欣賞「好客音浪‧魔幻派對」音樂會、「舞動原風‧原音重現」表演、大型戶外地景環境劇「戀戀‧海客庄」等亮點活動，並參加愛戀荷影攝影比賽、觀音小旅行，買回蓮花伴手禮送親朋好友。

市長鄭文燦指出，桃園蓮花季推出千人品蓮子、蓮花DIY及親子大王蓮免費體驗等活動，7月1日有瓜果評鑑品嘗大會；14及15日邀請原住民團體表演「舞動原風、原音重現」音樂會；21日則有「好客音浪．魔幻派對」；28日邀請YOYO家族番茄姐姐帶動跳「童遊觀音」。8月4日及5日由在地居民與團體合演戶外地景環境劇《戀戀．海客庄》；另有社區小旅行，蓮花特色伴手禮及蓮花特色餐的體驗。

他說，桃園升格後，市府積極耕耘蓮花季活動，不僅找回人潮，也延長展期，讓蓮花季結合蓮花園休閒農業區常設化。觀音是瓜果的故鄉，今年少雨炎熱，包括西瓜、冬瓜等瓜果盛產，也會規畫舉辦觀音南瓜節等活動，讓人潮延續。

警方會派員加強周邊路段包括新華路一段、金華路、中山路二段、台66線道沿線的交通疏導，一旦主停車場的停車位已滿，就會引導遊客車輛停放在觀音高中、觀音區農會停車場等。

(中國時報)