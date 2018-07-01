6寶寶畢業了 寄養家庭不捨

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中國時報
／屏東報導

「就微笑說再見吧！」屏東家扶中心有6個寄養寶寶近日結束寄養安置，當中4個回到原生家庭、1個國內出養、1個則出養瑞典，中心昨日為他們舉辦歡送會，寄養爸爸媽媽們望著懷中的寶貝，即使心中有再多的不捨，也只能願他們一切都好。

屏東家扶中心指出，這6名寶寶安置時，他們有的患有先天性疾病，有的是嚴重的異位性皮膚炎，還有的不喝奶，分別因母親入獄、小媽媽未婚懷孕無力照顧等原因寄養，現在看到他們笑得如此燦爛，真是無比欣慰。

寄養媽媽林鎗華談起星兒（化名），不禁不捨地掉下淚來，她說，星兒一出生即因抽搐症狀，在保溫箱待了一周，隨著他的毒品戒斷症狀漸穩定後，才交由他們接手照顧，當時他還有先天性內顎裂問題，需要使用專屬奶瓶奶嘴，餵奶、拍嗝總要耗費近一個多小時。

她說，她真的很擔心星兒在睡覺時會因溢奶或毒品戒斷症狀突然的抽搐，而噎到或窒息，現在得知看見他活潑可愛，國內又有一對收養夫婦接受他，真的替他開心，即使心中盡是不捨。

另小麗（化名）的生母未婚生子無力扶養，小麗安置時，生母就已表示要出養小麗，寄養媽媽黃淑美說，台灣已經少子化了，可愛的小麗應該留在台灣的，但因她的原生家庭實在難扶養，只好出養瑞典，盼她一切平安。

(中國時報)

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