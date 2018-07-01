身心障礙親子 體驗融合玩具

2018年07月01日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市圖去年在新莊聯合分館設置全國首座通過融合遊戲認證的兒童玩具圖書室後，昨日鶯歌分館推出第二座的兒童玩具圖書室，並從7月起的每月第二個星期一上午推出「Monday玩具共融日」服務，接受身心障礙團體申請，讓身心障礙兒童也可以開心盡情的「玩」。

位於鶯歌分館的第二座融合遊戲認證的兒童玩具室，玩具數量約200多件，包括有少見的適合視障與銀髮的「黑白棋」玩具，以及可訓練視障與自閉兒童認識、使用「便利商店」的玩具等。

鶯歌分館針對身心障礙孩子的特殊需要，特別推出「Monday玩具共融日」服務，在每月第二周的周一上午免費開放玩具室，提供身心障礙團體及家庭專屬使用，希望讓閱讀可以跨越書本及不同族群，讓特殊兒童可以藉由遊戲增加感官的刺激，提高學習興趣，也能在圖書館與一般小朋友一起玩遊戲、一同享受閱讀的美好。

在昨日的玩具共融分享會中，鶯歌分館也邀請身心障礙親子與大家一起玩闖關尋寶的共融遊戲，中華民國遊戲協會理事長林君英現場實際帶領民眾體驗不同類型的融合玩具，透過閱讀結合遊戲跨越彼此的界線。

參與活動的張爸爸表示，以前從未意識到特殊兒童的不便，經過這次的活動，孩子有機會跟這些特殊兒童相處及互動，將會更有耐心和同理心，設身處地為他們著想。

新北市圖表示，「Monday玩具共融日」歡迎各類身心障礙家庭與機關團體申請使用，詳見新北市圖官網http://www.library.ntpc.gov.tw，或電洽鶯歌分館（02）26780219。

(中國時報)