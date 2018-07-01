林智堅拚連任 推劇場打親子牌

2018年07月01日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

選舉也可以很好玩！民進黨新竹市黨部為帶給選民不一樣的選舉文化，不再訴諸悲情與慷慨激昂的選舉語言，7月起市長林智堅及12位市議員提名參選人將接續推出30場周末宇宙馬戲團大戲，邀請親子共同參與，並藉劇場的聚會傾聽家長意見。

民進黨新竹市黨部主委翁枝弘表示，年底選舉竹市選戰包括有林智堅爭取連任，議員選由現任議員6位爭取連任、提名6位新人參選，而此次民進黨將改變選舉方式，以劇團帶動競選活動，顛覆民眾對於選舉嚴肅的傳統印象，以趣味劇團吸引年輕家庭，促進親子關係的同時，也能傾聽民眾聲音，宣傳施政理念，讓選舉不再無趣。

林智堅表示，邀請劇團進入社區大小公園演出，可吸引許多爸媽帶著孩子來看表演，並在現場聆聽家長們的建議與心聲，此次再度延續而且再加入12位議員，任何議題都能現場與議員參選人提出建議與需求。

12位市議員參選人昨特別以童話卡通人物裝扮登場，象徵啟動竹市最具創意的選戰，此次要以溫馨藝文的親子活動，取代過往訴諸悲情、吶喊、揮旗的選戰。

此外，前新竹市長室祕書曾文濤位在關東橋的「幸福接力站」服務處，昨也熱鬧成立，包括立委柯建銘、林智堅及多位黨籍議員、里長皆到場力挺，林智堅肯定其在市府的服務效率，期許他完成幸福接力，延續幸福工程。

(中國時報)