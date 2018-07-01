消暑去 頭份戲水場免費玩

2018年07月01日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗地區目前水情尚稱穩定，苗栗市公所經過1個多月整備，市民廣場的戲水設施昨日起免費開放，在炎炎夏日裡，提供安全的戲水消暑場所，一群小學生在啟用儀式時，紛紛衝向魔術跳泉或水柱，烈日下暑氣全消。另在頭份市親子公園的水漾步道，也自即日起開放。

炎炎夏日，戲水消暑是不錯的選項之一，但消防局公布全縣100處列管的危險水域，縣長徐耀昌也在致家長一封信中，呼籲民眾戲水要選擇安全水域，不免發生意外事故。苗栗、頭份兩處親水設施，將是親子消暑的不錯去處。

苗栗市民廣場有8項戲水設施，有親子水舞、魔術跳泉、棕櫚樹戲水組或隨機湧出水柱的地雷區，歷年暑假都讓小朋友玩得十分開心，小朋友全場穿梭體驗，陪同的大人往往也跑遍廣場。

學童楊竣宇說，天上水就是要人等待，期間會怕水突然倒下來，難免會緊張，但一下水全身透心涼，非常舒服。徐姓家長說，設施感覺很不錯，小朋友夏日有玩水的地方，不必大費周章到外地，算是鄉親一大福音。

市公所主祕郭政鑫說，為維護戲水設施的水質，未來每周一將進行維護檢測暫停開放，設施自即日起至8月31日每周二至周日，下午4時至8時開放。他並提醒民眾不要帶寵物進入，並將車輛停放至規定區域。

而頭份的水漾步道，則自即日起至9月2日開放，除周一、周四保養日不開放外，其餘每日上午9時至中午12時，下午3時至6時開放。公園用並逐年增設搖搖椅、蹺蹺板、溜滑梯等，還有免費WiFi，提供友善親子環境。

(中國時報)