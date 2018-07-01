預言國民黨年底翻盤還太早

2018年07月01日 04:10 中國時報 主筆室

前國民黨政策會執行長蔡正元說，「今年選舉國民黨必定贏，只是大贏或小贏」，這確實是年底選舉最可能的兩種結果。

從目前的民調來看，新北侯友宜領先相當明顯，台北的丁守中、台中的盧秀燕也都逆勢翻轉。尤其新北市和台北市，民進黨集結全黨重軍，新北市猛攻文大宿舍案，結果不但沒有傷侯友宜分毫，民調還逆勢增加，台北市請出王牌陳菊造勢，卻無功而返。侯友宜挺過民進黨猛攻、柯文哲失去蔡英文「暗助」的想像空間，兩人政治魅力的外溢效應，將對民進黨選情造成雙重打擊。

高雄選情也出現變化，高雄市曾為台灣第二大城，南部最富裕，但民進黨長期執政，經濟上出現人口外流、「租售滿掛」、債台高築、景氣不振、人口外流等現象，政治上再度驗證「絕對執政絕對傲慢」定律，養成高雄市政府吃定民眾的習慣。高雄氣爆判決，高市府用善款支付高達1億3千萬元天價律師費，「代位求償」的結果竟是讓高市府輸了官司，卻因時效消滅而不用負擔4成賠償責任，當然招引了巨大批評。這些都在長期累加人心的不滿，也讓韓國瑜的民調快速逼近陳其邁。

再加上台中的盧秀燕、台北的丁守中民調都漸趨領先，看來在中央執政包袱下，台灣人民似已決定要給民進黨教訓，這也是民進黨將「小敗或大敗」的原因。

不過，一個弔詭現象必須掌握，丁守中、盧秀燕民調支持度雖領先，看好度卻仍是柯文哲、林佳龍取得上風，這種看好度與支持度不一致現象，頗值探究。

首先，選戰最重要的關鍵指標當然還是在支持度，就如同2000年大選，連戰的看好度始終第一，但是支持度卻敬陪末座，最後也輸掉選舉。當時，選民只是因為國民黨「贏習慣了」，神話了國民黨的組織與資源的能量，但「看好」並不代表「支持」，這種執政者優勢的判斷，今天依然存在。

以林佳龍為例，他是現任市長，坐擁行政資源從來不缺競選資金，加上中央公共政策預算綁樁，即使市政做得再差，台中市民即使不想支持他，在「想像中」仍會覺得林佳龍勝選機率較高。

而柯文哲則一方面擁有「不藍不綠」的選民期待，加上還有「柯粉」的狂熱支持，這使得柯文哲即便因為受到綠營追殺，支持度受挫，看好度卻然領先之故。

然而，支持度雖然是關鍵，但看好度卻並非對選情全無影響力。若支持度有一段差距，看好度並不會影響大局，但是像台北、台中支持度在伯仲之間，看好度就會影響候選人的「勢」，影響輿論的走向、資源的募集，甚至影響「西瓜族」的最後決定。

而且，「看好度」更是選情外溢效果的重要因素。這次選舉，台中成為民進黨大選成敗的指標，盧秀燕台中贏，就能帶動彰化也贏，那麼國民黨的「濁水溪防線」就能夠重新建立，藍綠版塊再度回到2014年前也不無可能。

也因此，盧秀燕可以說是年底選舉的國民黨能否勝選的最關鍵者，若台中勝，則意味國民黨翻盤，有席次過半的大贏機會，若台中敗，意味國民黨很可能只有「席次增加，但未過半」的小贏局面。

所以，盧秀燕在國民黨這場選戰的關鍵性，已不亞於侯友宜、丁守中。如果不能提升盧秀燕的「看好度」，讓中部市民覺得盧秀燕「會贏」，外溢的效果就會小很多。國民黨想要大贏的機會也會少很多。

「會贏」的感覺，建立在「勢」，「勢」建立在關注度。目前選舉新聞大部分已被新北獨占，蘇貞昌不無「犧牲打」的作用，民進黨的策略是就算新北必輸，也要讓其他縣市議題、特別是台中議題被邊緣化，減少選情翻盤空間。

這一點，將是選情觀察的重點，也打中了國民黨議題操作力長期不佳的弱處。比方，北部選民對深澳電廠疑慮極重，反燃煤也是民意共識，但媒體關注度卻快速弱化，甚至比不上侯友宜的文化大學宿舍風波。

所以，可以這麼說，國民黨雖然選情看俏，支持度在爬升，但如果看好度拉不起來，特別是像在台中這類支持度僅微幅領先的地方，看好度卻持續落後，支持度也不是沒有一夕翻盤的可能。

盧秀燕的勝負，將是此次縣市長選舉，國民黨能否過半的「章魚哥」。民進黨在必敗的新北「轉移焦點」並未成功，但國民黨似乎也沒有能力讓議題在台中燃燒，進而引發中間選民的支持熱情，翻轉盧秀燕看好度。距離選舉投票日不到6個月，現在預言國民黨勝選，可能還太早。

(中國時報)