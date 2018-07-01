話術不能解決三缺

友善列印
中國時報
主筆室

行政院長賴清德拋出一句「電不是不夠用，而是剩得不夠多」，被網友譏諷為耍嘴皮、玩文字遊戲；在進入夏季用電高峰，賴神語錄根本無法化解各界疑慮，執政黨陷入缺電、缺氧、缺票的「三缺」危機。

民進黨不斷對外宣示「台灣從來不缺電」，並保證不讓人民在「缺電」和「核電」二選一；然而今年前5個月發生跳電次數居然高達4773件，加上備載用電量偏低，從數據論數據，美國商會先前調查也顯示，缺電是當前台灣一大危機。

缺電危機一日不解決，就會影響企業投資意願進而影響GDP；如何化解人民與企業界的信賴危機，不論是增加發電量、減少用電量，政府都要有具體作法，只靠耍嘴皮來玩文字遊戲，凸顯不少執政高層的腦袋有「缺氧」危機，不然，怎會如此失言連連？

畢竟，「電不是不夠用，而是剩得不夠多」的神邏輯若是成立，類似造句法可以有「我不是窮人，是錢不夠多」；就如同賴清德說勞工平均月薪近5萬元，隨即遭網友譏諷：「對不起，是我拉低了平均」！

當政府拿不出解決缺電危機的具體辦法，只會耍嘴皮子，講一些與民眾認知觀感差距過大的言語，結果就會出現反效果，不僅無法化解民眾疑慮，更會衝擊政府威信，連帶也會拉低施政滿意度。

似乎，民進黨至今也仍未真正搞清楚施政罩門在哪，年底輸掉選戰，屆時會不會有黨政高層說：「這不是敗選，只是選票拿的不夠多而已？」

缺電、缺氧、缺票的「三缺」危機環環相扣，民進黨如何解決？還是繼續唬弄下去？

(中國時報)

預言國民黨年底翻盤還太早 賴揆廢省 揹黑鍋不冤枉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。