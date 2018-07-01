2018年07月01日 04:10 中國時報 主筆室

行政院長賴清德拋出一句「電不是不夠用，而是剩得不夠多」，被網友譏諷為耍嘴皮、玩文字遊戲；在進入夏季用電高峰，賴神語錄根本無法化解各界疑慮，執政黨陷入缺電、缺氧、缺票的「三缺」危機。

民進黨不斷對外宣示「台灣從來不缺電」，並保證不讓人民在「缺電」和「核電」二選一；然而今年前5個月發生跳電次數居然高達4773件，加上備載用電量偏低，從數據論數據，美國商會先前調查也顯示，缺電是當前台灣一大危機。

缺電危機一日不解決，就會影響企業投資意願進而影響GDP；如何化解人民與企業界的信賴危機，不論是增加發電量、減少用電量，政府都要有具體作法，只靠耍嘴皮來玩文字遊戲，凸顯不少執政高層的腦袋有「缺氧」危機，不然，怎會如此失言連連？

畢竟，「電不是不夠用，而是剩得不夠多」的神邏輯若是成立，類似造句法可以有「我不是窮人，是錢不夠多」；就如同賴清德說勞工平均月薪近5萬元，隨即遭網友譏諷：「對不起，是我拉低了平均」！

當政府拿不出解決缺電危機的具體辦法，只會耍嘴皮子，講一些與民眾認知觀感差距過大的言語，結果就會出現反效果，不僅無法化解民眾疑慮，更會衝擊政府威信，連帶也會拉低施政滿意度。

似乎，民進黨至今也仍未真正搞清楚施政罩門在哪，年底輸掉選戰，屆時會不會有黨政高層說：「這不是敗選，只是選票拿的不夠多而已？」

缺電、缺氧、缺票的「三缺」危機環環相扣，民進黨如何解決？還是繼續唬弄下去？

(中國時報)