賴揆廢省 揹黑鍋不冤枉

2018年07月01日 04:10 中國時報 胡勇

行政院長賴清德近日決定，從明年起台灣省級機關預算歸零，員額與業務也將自今年7月1日起移撥至國發會等相關部會承接。相較台灣各界的平靜接受，此舉在大陸輿論場上引發了一波反彈，有官媒直截了當質疑當局「廢省」意在「台獨」。為什麼兩岸對所謂「廢省」存有截然不同的解讀？恐怕根源就在於那位作出決策的「台獨工作者」。

大陸國台辦旗下的「中國台灣網」在首頁顯要位置推出了兩篇相關文章──〈「台灣省」和「福建省」被廢掉之後〉和〈賴清德拍板解散「台灣省政府」〉。前者引用香港中評社的評論，指此舉是機關算盡的「變相台獨」，並且警告道，不管「台灣省政府」是否被實質廢掉，民進黨當局無力改變台灣是一個省的事實，如有踩到大陸底線的行動，眼下的「台灣省」甚至會加速成為實實在在的「中國台灣省」。後者將「台灣省政府」與已遭裁撤的「蒙藏委員會」相提並論，指出它們雖然都已經有名無實，卻都是「兩岸同屬一個中國」的象徵。其中「台灣省政府」表明台灣是中國的一個省。如果把它徹底拿掉，那就是邁向實質性「台獨」。

然而，台灣輿論對「台灣省政府」的命運卻基本無感，也大體接受了當局「為使國家資源做最有效的運用，提高行政效能」的解釋。這裡大致有兩點原因。首先，台灣省建制已名存實亡近20年，「台灣省政府」在台灣社會的存在度極低，甚至很多台灣人早已沒有「台灣省」的概念。因此當局的這一決定在民眾中幾乎沒有激起任何波瀾。其次，為了盡可能淡化這一決定的政治色彩，行政院發言人徐國勇還特別強調，未來省級業務全部歸零並不等於「廢省」，因為省級機關乃憲法規定，不能廢除，故仍設省主席和省諮議會長。因此藍營對這一決定也沒有提出異議。

按理說，此舉只是一個意料之中的行政作業。「台灣省」雖然徹底虛化，但至少名義上還在，因此不要說「台獨」，跟「去中國化」都有一定距離。既然如此，大陸媒體為何耿耿於懷？主要問題就出在作出決策的賴清德身上。自從賴揆以所謂「台獨工作者」的身分頻頻搶鏡以來，大陸國台辦已多次點名賴清德是「台獨」勢力的代表性人物，並且定性其「台獨」言論「狂妄挑戰兩岸關係現狀，嚴重挑釁兩岸主流民意，危害台海和平穩定，危害兩岸同胞特別是台灣同胞的根本利益，性質非常嚴重，影響極其惡劣。」有了這樣的既定認知後，大陸對賴清德涉及兩岸的一言一行都會放大檢視，即使是看起來「單純」的行政決定，也會往政治圖謀上聯想。

最後，不妨大膽設想一下，如果作出台灣省級機關預算歸零決定的是馬政府的閣揆，即使大陸方面有微詞，恐怕也不會往「台獨」方向過多聯想。甚至如果是蔡英文本人拍板，大陸的反應也不太會像現在這麼強烈。究其根本，還是因為賴清德的「台獨」色彩太強烈，以致上了大陸的「黑名單」。由是可知，儘管最近賴清德不再高調示「獨」，卻始終是兩岸關係的定時炸彈。

(中國時報)