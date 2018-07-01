陸戰隊守AIT 只打擦邊球

2018年07月01日 04:10 中國時報 陳建仲

美國媒體日前報導國務院已要求派遣陸戰隊至台灣，協助防衛美國在台協會（AIT）辦事處；由於近來美國國會通過多項敏感的友台法案，五角大廈也採取提升美台軍事交流的新作為，北京不斷拉高警戒紅線，美國防長馬提斯日前和中國大陸最高領導人習近平會晤時，表示願與中方加強風險管控；因而AIT重申新館維安作法與現行作法一樣，避免嚴重衝擊美中關係，AIT最終應會採取在現行作法上做些「改進」，以「擦邊球」方式解決駐兵問題。

解讀CNN引述官員的報導，所謂「國務院提出派駐『美國陸戰隊使館警衛隊』的要求」，應該尚在部門內部協商階段，正由國務院外交安全局和陸戰隊就相關部署進行協調，並沒有做成最後決定。AIT則重申新舊館維安作法一樣，將由一群美方人員搭配人數較多的當地聘僱人員與地方當局合作，負責新館維安，顯示新館應不會正式派駐陸戰隊。

但這項訊息對北京而言是非常嚴重的警訊。依照《維也納領事關係公約》規定，美國派遣海軍陸戰隊保護駐外使領館安全，雖然並不執行其他軍事任務，卻是軍隊的象徵。如果AIT新館也派駐陸戰隊，哪怕只是一個班的編制，美台關係就具有朝向正式「外交關係」提升的意味，形同違反《中美聯合公報》。

6月20日，美國眾議院通過《美國與台灣建交決議案》，雖然是第六度通過類似提案、除非參議院也通過同樣的提案，否則不具有約束力。問題是參、眾議會近來接連通過多項友台法案，都沒有直接挑戰美中建交公報。美方傳將邀請我方參加索羅門群島演習，但只是共組國際醫療團隊，演練醫療救援；雖然國會多次在國防授權法案中要求美國邀請台灣參與環太平洋軍演，但即將展開的環太軍演，美方說「目前台灣並沒有提出參加演習的要求」，顯見美方對拉升美台關係，還是避免踩踏隱藏的紅線。

AIT雖然並非美國正式使領館而是民間組織，但經美國國會授權，在台辦理與大使館相同的事務。問題是《台灣關係法》或近來通過的《國防授權法》，都沒有授權軍方向AIT派遣陸戰隊，除非AIT改制；然而，改制勢必引發中方強烈報復，包括召回大使、中止使館接觸、驅逐駐北京人員、降低使館層級等。在當前美中貿易磨擦和南海爭端加重的敏感時刻，美方最終可能採取增派不著軍服的陸戰隊派駐。實際上，自2005年起，美方就已派遣武官進駐AIT台北辦事處，但這些武官不得穿軍服。

習近平在會晤馬提斯時也直言：「老祖宗留下的領土，一寸也不能丟」，馬提斯則表明願與中方加強戰略溝通，管控分歧風險，避免衝突對抗，在可能的情況下與中國合作；因AIT問題而衝撞北京，顯然不符合目前美方管控風險的原則，當下，美台中三方都應避免因躁進而引發衝突。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)