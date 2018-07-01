政府不應介入財團法人管理

2018年07月01日 04:10 中國時報 李復甸

非政府組織（NGOs）主要是以基金會方式組合而成的。非政府組織常是政府的諍友，甚至是反政府的社會良心。消費者文教基金會、董氏基金會、人本教育基金會、主婦聯盟環境保護基金會等，都是政府力有未逮，或是與政府政策未必完全相同的主題，經有心人捐出財產或是金錢，成立的財團法人，來從事特定宗旨與目標的公益事業。

財團法人是由捐資人為特定公益目的，捐出財產提供工作發展之法人組織。財團法人不是營利機構，沒有股份。不能轉讓，也不能繼承。無論個人或是政府捐助設立之財團法人，由於捐助人一經捐出，即屬社會的財產，都不是捐助人財產權的延伸，受捐助的財團法人是獨立的私法人，係依《民法》辦理登記而取得。捐助人在捐出財產後，財產便屬於社會大眾，捐資人便與基金會無關，不再介入。

因為捐助人將財產捐出後便屬於社會財，而不屬於任何個人，所以以公益為目的之財團法人解散時，其剩餘財產依《民法》歸屬於法人住所所在地之地方自治團體，不得歸屬於自然人或以營利為目的之團體。

就財團法人之規範言，應該立法保障的是社會對抗來自政府的干預。憲法保障人民有結社之自由。憲法保障人民擁有財產、處分財產之自由。憲法增修條文第十條許多當前我國社會福利之基本國策，都還依賴人民捐助的支持與落實。行政院卻大開法治倒車，草擬《財團法人法》，立法院會三讀通過。

依該法區分財團法人為民間捐助成立及政府捐助成立兩類。由政府機關（構）、公法人、公營事業捐助成立，且其捐助財產合計超過該財團法人基金總額50%即成為政府捐助之財團法人，其董事總人數1/2以上，就應由主管機關遴聘。《財團法人法》通過後，恐怕許多基金會將由主管機關取得監控權，直接介入管理。非但違反憲法之權利保障，也有違《民法》相關規定，更喪失了原先財團法人設立的存在意義。

該法第69條居然規定，主管機關經審認該財團法人之政策目的仍存在時，還可以捐贈財產補足差額，回復為政府捐助之財團法人。補足差額給誰？已經捐出財產的原捐助人？現任的董事？政府徵集人民財產，居然連徵收制度都不必？政府竟可以侵害個人財產，還有更明目張膽的嗎？

再說一次，捐助人將財產捐出後便屬於社會，而不屬於任何自然人（作者為中國文化大學法律研究所教授）

(中國時報)