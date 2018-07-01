2018年07月01日 04:10 中國時報 盧信昌

傳聞月餘的富士康可能投資會縮水的新聞，在川普總統到訪並參與威州新廠的破土前夕，終於得到證實：鴻海集團於美國新廠的投產計畫將有變動，改為先布建6代的面板廠。這可和去年風光滿面地跟威斯康辛州長簽約，要在當地興建10.5代面板廠的弘遠壯志，差距頗大！

不過郭董的威望與人格保證，似乎得到威州政府的充分諒解，表示尊重其專業判斷與投產決策；該公司則宣稱會在下一階段的規畫內，完成其建設。據悉，除了在投入成本與高端人力募集的難度之外；如果投產10.5代的生產線，其所需要的玻璃基板屬超大尺寸，大約是6代面板廠所使用的3倍大。上游供應商康寧公司，目前仍無法就近做供應。

於現場受訪時，川普總統不改其兌現競選政見的興致，非常滿意於此一投資案的如期啟動，大談當時他親自搭著直升機，和州長選定鴻海這個廠址。而董事長郭台銘也露一手即席演說功力，意興風發的提即44年前遠赴美國搶單做出口的點滴過往；他也再次強調其感念之心切，和川普總統的知遇之恩。

正當郭台銘的人工智慧大未來，事業體FII在上海掛牌，而連帶造成在台外資看衰鴻海，兩地的股價表現並不如預期之際；威州新廠改採行在台灣既有的生產規格與技術，有如此的務實穩健才能走得更長遠。畢竟，送者大方、受者實惠之下，鴻海的執行力得到川普與威州州長的相繼稱許，早已立於不敗之地。

至於面臨歐盟的貿易報復，擔心高關稅因而表明心跡要到海外設廠的哈雷機車，則被川普點名批判。川普認為已經有幫企業減稅的承諾之下，企業主應該要加碼投資美國才是道理，這樣也才能在當地創造就業機會，一起解決美國社會所面對的貧富不均與長期的低薪問題。

誠然，面對川普高分貝的批判，哈雷機車應該有苦說不出的。一則，重機早已是技術成熟期的商品，勁敵就是日本的本田與山葉機車；再則，歷經過破產重整與股權讓渡的慘澹經營，如今出口歐盟必須擔負起25%的關稅，這可是任誰也無力轉圜的。

較諸鴻海，既有在日本夏普的生產線可以做供應支援，又有蘋果的品牌加持轉做LCD的電視代工，在獲利可期之下，才能虎虎生威呀！

持平地說，哈雷機車的轉戰海外和鴻海的臨陣抽腿，都是企業經營者靈動積極的典範。不過，川普則長年習於敲山鎮虎，樂做翻臉討債的談判高手，此刻面對期中選舉在即和盟友國家競相背棄，拉著鴻海一起機車哈雷，實乃人情之常，倒也無傷大雅。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）

(中國時報)