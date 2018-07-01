排笛有愛 偏鄉孩子勇敢追夢

2018年07月01日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

中國信託文教基金會為點亮台灣各角落，去年將藝文公益觸角延伸至東台灣，引薦藝術家來到偏鄉，去年邀請藝術家張中立以花蓮樂合國小為起點展開藝術教育，短短1年，已有24校近500名學生接觸排笛音樂，昨日下午所有學生舉行《愛。飛翔》聯合感恩音樂會，一起演出動人樂章。

看見樂合國小積極推廣排笛教育，中國信託文教基金會去年邀請排笛王子張中立一起走進偏鄉，不僅贊助排笛，也透過專業老師指導，激發小朋友學習音樂的興趣，第一年有11所小學參與，今年規模倍數成長，共24所國小加入排笛音樂的行列。

花蓮24校齊辦音樂會

中信文教基會還特別承諾，只要考上街頭藝人證照，就免費贈送1個排笛當獎勵，全校僅30餘人的樂合國小，近2年就有10餘名高年級學生以排笛考取街頭藝人證照；校長蔣淑芳說，因為音樂帶給孩子們自信，學生現在最常問「什麼時候有演出機會」。

「幫助孩子敢夢、追夢及圓夢！」中信文教基金會董事長馮寄台說，夢想圓夢工程將藝文公益加乘社會關懷，除了支持花蓮培育「山中排笛手」參與音樂會演出，也加碼捐贈排笛，鼓勵孩子們勇敢追夢。

去年有百人共同演奏排笛，今年增加至500人齊聲演出，場面既震撼又溫馨。張中立感謝中信文教基金會拋磚引玉，促成更多官方與民間資源挹注，讓排笛音樂在花蓮扎根，除了《愛。飛翔》音樂會，下半年也將帶著孩子們前往台北、高雄表演。

「一藝在身，精彩一生！」花蓮縣教育處長劉美珍表示，公部門力量有限，感謝中信文教基金會協力，幫助花蓮一鄉一校推廣排笛藝術教育，提供偏鄉孩子更多機會。

將於台北、高雄演出

今年中信基金會的夢想圓夢工程，邀國際知名排灣族舞蹈家布拉瑞揚．帕格勒法，為台東東河國小帶來為期8個月的現代舞教學，引導孩子用身體吟唱部落的歌，他們的築夢故事將拍攝成《那麼會跳的夢》紀錄片，要讓更多人見證藝術改變生命的力量。

(中國時報)