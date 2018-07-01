將才學堂烘焙賽 20好手飆創意

「將才學堂」烘焙錦標賽由簡同學（左一）奪得年度MVP，他開心地與母親擁抱。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導
孩子的書屋文教基金會選手研發的「極品海味嗆嗆包」，脫穎而出贏得最佳造型麵包獎。（張立勳攝）

「將才學堂」昨日舉辦HOTE MASTERS烘焙錦標賽，20名學員展現技藝一較高下，不僅考驗耐力還比創意，最後屏東縣躍愛全人關懷協會選手的作品，獲評審一致好評，摘下錦標冠軍抱回5萬元獎金，成員之一的簡同學更奪得「將才之星」年度MVP，將到帕莎蒂娜烘焙坊實習。

頂新和德文教基金會去年啟動「將才學堂勇往職前」計畫，攜手孩子的書屋文教基金會、高市飛揚福利協會、衛福部少年之家及躍愛全人關懷協會，培育對烘焙有興趣的青少年習得一技之長。

完成一整年300小時的烘焙培訓後，20名學員昨在北市東方工商展開烘焙錦標賽，從清晨6時30分開始備料、構思製作，香噴噴的含餡麵包、造型麵包、圓頂吐司、在地點心及蛋糕裝飾陸續出爐。

經過6小時馬拉松式奮戰，由躍愛全人關懷協會獲錦標冠軍、孩子的書屋文教基金會得到最佳人氣獎，躍愛全人關愛協會簡同學更奪下年度MVP獎項，簡同學當場把自製的「感恩麵包」贈送給父母與姑姑享用。

最佳產品當中，孩子的書學員以「極品海味嗆嗆包」贏得造型麵包大獎，設計概念從當紅的「髒髒包」發想，外觀用柴魚裝飾，新鮮蝦仁、香辣小卷、龍蝦沙拉為配料，搭配清甜蔬菜當佐料，麵包中間抹入特調山葵醬，讓人光看就垂涎三尺，口感更是嗆辣過癮。

世界麵包冠軍師傅王鵬傑受邀擔任錦標賽評審，頒獎時鼓勵學員說，烘焙師傅能夠透過麵包把愛傳出去，烘焙現在已經是他的生活一部分，更是主要的興趣，希望大家一起為烘焙努力。

(中國時報)

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