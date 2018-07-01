用腳旺台灣 親子健行尋恐龍

2018年07月01日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

「用腳旺台灣」！今年暑期首檔寓教於樂的親子健行活動，昨日在彰化員林百果山風景區登場，超過1500多位民眾參與；隨著失落世界電影上映，恐龍旋風再度來襲，5.5公里健行活動，親子不僅體驗郊山美麗，也深入百果山探索樂園尋找恐龍的身影，小朋友都樂翻了。

旺旺中時媒體集團品牌活動「用腳旺台灣健行系列」今年邁入第9年。今年暑假第一檔「員林百果山探索樂園尋龍親子健行」，由中國時報、中天電視與百果山探索樂園共同主辦，義傑事業、旺旺友聯產物保險公司、旺旺集團台北水神事業處協辦；彰化縣政府參議王玟升、參山國家風景區副處長廖鍚標、員林市代表會主席林錦泉等人，都到場和上千民眾開心互動。

昨日活動人山人海，不少民眾扶老攜幼全家總動員，更有三代同堂的家庭。陳姓民眾說，這次健行不僅對身體有益，還可以抽大獎當然號召全家一起來，一起健行感覺很棒，探索樂園內還可以看恐龍、玩各類體驗設施。

百果山風景區對很多四、五年級生來說，一直是難忘的回憶，參山國家風景區投入規畫探索樂園，讓風景區更加完善，成為符合各年齡層健行散步運動的美麗郊山，除可欣賞百果山各產業道路旁綠蔭果樹風景外，更讓人振奮的還有恐龍主題樂園，讓親子們同樂，一起尋找各類恐龍及體驗恐龍電影的場景。

這次藉由健行活動舉行，將民眾再次帶入風華一時的風景區，把這份美好回憶接續下去，帶著家人、子孫一起重遊舊地，感受新百果山樂園。

(中國時報)