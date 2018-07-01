周書毅用身體和城市對話

台灣編舞家周書毅耗時4年，在各城市廢墟、邊陲地帶跳舞，透過舞蹈和當下的地景對話，集結而成錄像作品《Break & Break！無用之地》。（周書毅獨立製作提供）

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中國時報
／台北報導

當文明古城遇上經濟發展，人們需要付出哪些代價？台灣編舞家周書毅耗時4年，遊走兩岸四地和韓國首爾，造訪大同、北京、香港、大理、廣州等地，在各城市廢墟、邊陲地帶跳舞，透過舞蹈和當下的地景對話，共拍攝一百多段錄像作品，集結而成錄像作品《Break & Break！無用之地》。

周書毅的靈感來自紀錄片《大同》，片中記錄山西大同市為了都市更新，強迫將50多萬人口遷出，並耗資上百億重建古城，全力發展商業觀光，但中途面臨市長換人，一度歷經爛尾樓，引發極大的民怨。

周書毅表示：「從表面上看來，是為尋求進步和發展，但是從結果看來，終究是太過貪婪的緣故，人們因而為此付出代價。」

大同市曾是古代絲路行經地點，也是以煤礦著稱的城市，周書毅表示，在煤礦沒落之後，當地為發展觀光和娛樂事業，試圖蓋回一座古城，甚至不惜代價，將人口遷出，當他在新建的古城區跳舞，一邊是人工古蹟，一邊是等待進駐的商店街，令他感觸良多。

「我和一個正在掃地的伯伯聊天，他是以前住在古城裡的人，順應政策而被遷到外面居住，現在他回到這塊他以前所居住的土地工作；他告訴我，不管如何，日子還是得過，外頭工作不好找，這是好不容易才找到的一份工作，即使在自己以前所居住的地方掃地，感覺很奇特，但他沒有選擇，只能順從和接受。」

此外，影片也呈現周書毅到山西一處未完成的劇院跳舞，在巨大的水泥柱下，他顯得身形渺小。周書毅表示：「這種消耗許多資源、興建到一半的工程、淪為蚊子館的狀態，我認為這不只是當地的現象，而是世界各地正在發生的事，人們為了擴張欲望，所付出的代價真是太高了。」

《Break & Break！無用之地》將於6月29日到7月1日在台北空場播映，周書毅也將隨現場環境和影像動態跳舞。

(中國時報)

畫中有河 都市與水的狂想

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