伍佰飄櫻花雨耍浪漫

伍佰昨開唱，1.1萬歌迷全都嗨翻。（粘耿豪攝）

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中國時報
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伍佰（右）昨和台上薩克斯風樂手互軋樂器，一來一往相當逗趣。（粘耿豪攝）
伍佰唱到中場，一台重量級卡車從舞台上駛出。

伍佰& China Blue於6月30日在台北小巨蛋舉辦「透南風」台北場演唱會，歷經9個月後終將透南風從高雄吹到台北。他昨唱到一半停下來綁起軍靴鞋帶，立刻撩到粉絲的心，讓歌迷頻頻放聲尖叫，他開心說：「今天是個又溼又熱，吹著返潮南風，充滿驚奇的夜晚。」當他演唱〈清風吹目墘〉時，觀眾席上方更飄下陣陣櫻花雨，這也是台北場限定的景象，讓他搖滾硬漢形象添加了粉白色的浪漫。

昨是他第5度攻蛋，約1.1萬名歌迷前來朝聖，吸金2530萬元。他前2周分別在成都、北京舉辦「全面對決」演唱會，一返台又馬不停蹄投入練團，由於歌單、氛圍與「全面對決」巡演不同，伍佰還破天荒在演唱會前練團2天，再加上彩排及正式演出，等於這周已唱了4場。

邀粉絲跳花朵舞

開場前場內即傳來陣陣海浪聲，接著由伍佰& China Blue加上3位打擊樂手，以及6位現代舞者，演出畫面感十足的〈東石〉，搭配巨型LED牆，播放整排木麻黃的黃昏海邊景象，為演唱會揭開序幕。他也為台北場添購新裝，穿上愛牌山本耀司的衣服，但服裝多了花花綠綠的繽紛夏日色彩。

演唱會背景以陳澄波的油畫、浮世繪等呈現，不時與歌曲互相呼應。中場演出時，舞台後方的LED牆大開，一台重量級的卡車頭駛進現場，象徵為生活打拚搏鬥的人們；下半場LED牆場景來到海邊，配合歌曲情境，有海象險惡的怒濤，也有飛魚跳躍的汪洋，唱到〈浪人情歌〉時，海邊的房子更燒了起來，重現MV中的經典畫面；而到了〈心愛的再會啦〉則有一艘艘大船駛過，船身上還印有歌詞讓全場歌迷跟著大合唱。

伍佰除了安排DJ秀，將〈火山〉等歌串聯，也把〈樹枝孤鳥〉、〈熱淚暗班車〉等曲以EDM曲風重新編曲呈現，讓現場歌迷全都站起來跟著嗨。最後卡車頭在尾聲〈我是老大〉時再度登場，並多了寫著「南」字的200公分高巨型燈牌，伍佰也不忘再邀大家一起跳花朵舞，為演唱會畫下句點。接下來伍佰除了仍在巡迴中的「全面對決」演唱會，9月也要從馬來西亞展開全新世界巡迴演唱會「Rock Star」。

(中國時報)

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