蔡依林李宇春 二鍋頭牽閨蜜情

Jolin（左）昨晚2度與李宇春合作演出。

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中國時報
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Jolin的蛋糕品牌，將於大陸連鎖咖啡店內販售。（取材自臉書）

蔡依林（Jolin）6月30日現身好友李宇春的北京演唱會，兩人同台唱跳〈日不落〉、〈PLAY我呸〉及〈野蠻生長〉，一個帥氣、一個性感，瞬間引爆現場氣氛！Jolin與李宇春當年結緣過程相當有趣，竟全因「二鍋頭」培養出兩人好交情，前天彩排時，Jolin也趁空檔在後台牽著李宇春的手大跳閨蜜舞，顯見感情深厚。

Jolin於2014年錄製央視節目《中國正在聽》時結識李宇春，前年Jolin在上海舉辦「Play」演唱會，首度邀李宇春同台大跳扇子舞，事後慶功宴兩人舉杯共飲，李宇春笑說：「我記得她突然開始喝二鍋頭，還跟我分析不同品牌二鍋頭的區別，我當下真是驚呆了，馬上就喜歡上這個人了！」李宇春原以為Jolin是公主型的嬌滴滴女生，沒想到喝起酒架式十足。

預計年底前發片

Jolin不僅是唱跳歌后、時尚天后，近日還變身蛋糕界女強人，宣布她的蛋糕品牌「Your Majesty」皇后陛下，將於中國移動旗下連鎖的「咪咕咖啡」店裡販售，有歌迷擔心她忙蛋糕事業會延宕新專輯發行，她經紀人王永良昨表示持續努力中，五月天阿信為Jolin寫的歌也已錄製完成，年底前發片進度正常。

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(中國時報)

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