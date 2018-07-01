郭雪芙迎30歲 粉絲應援催淚

2018年07月01日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

郭雪芙昨喜收公司送的3層生日蛋糕。（粘耿豪攝）

郭雪芙昨生日會上感動落淚。（粘耿豪攝）

郭雪芙6月30日30歲生日，特別舉辦生日會與300位粉絲同歡，主辦單位精心設計以她出生年份1988為票價，別具意義！郭雪芙當年以女團「Dream Girls」出道，昨相隔4年重返舞台，為獻唱3首新歌苦練3個月；問起Dream Girls另兩位團員宋米秦、李毓芬是否獻上祝福？郭雪芙不願回應，僅說：「謝謝大家！我收到大家的祝福囉，非常感謝。」

生日會上，除了公司事前為她準備的3層蛋糕，粉絲也錄製應援影片，片中回顧她出道以來點滴，包括Dream Girls時期，郭雪芙忍不住落淚，感動說：「以前3個人時期很開心。」隨後看到台下粉絲高舉寫著「我們幫妳擋」的應援手幅，郭雪芙破涕而笑：「非常開心，希望今天到現場的每個人都是開心的。」隨後要求與現場粉絲合照，和中間區域的歌迷拍完後，她覺得兩邊也要顧到，貼心三連拍，留下珍貴回憶。

許願35歲完成遊學

邁入30大關，郭雪芙坦言今年和之前過生日的感覺不一樣，「覺得自己要長大了，30歲開始要像個女人了。」許願35歲前完成到加拿大遊學的心願；追問生日最後一個願望是否早日覓得另一半？郭雪芙表示感情事隨緣、急不得，「有時候計畫趕不及變化」，好奇她主打歌〈I LOVE YOU〉獻唱對象？郭雪芙笑回「我家的貓」：「牠會對我眨眼睛（示愛）。」

擺脫冰山美人封號

她昨精心表演舞蹈、獻唱新歌，坦言事前緊張失眠，壓力大到腦中不時浮現歌曲旋律，近期都靠數羊或看打鬥題材的卡通、打電動放鬆心情；為了增加與歌迷互動機會，郭雪芙除了與粉絲玩十指緊扣、真心話大冒險等遊戲，現場還祭出考題，邀台下粉絲回答她鞋子尺碼、最喜歡的提神飲料、她家中成員等趣味問題，氣氛熱絡。

郭雪芙繼先前受邀擔任法國知名香水品牌嬌蘭代言人後，近期展開一連串活動，除了發行個人EP及寫真書，昨生日會上擺脫過去給人冷豔性格的印象，讓粉絲看到她熱情感性的另一面，打破冰山美人封號；現場也辦簽名會，親民表現讓粉絲直呼賺到。

(中國時報)