席琳狄翁澳門開唱 緊張發抖

席琳狄翁演唱經典歌曲不間斷，2小時演唱會毫無冷場。

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中國時報
報導（澳門傳真）
潘鈺楨（澳門傳真）

西洋歌壇天后席琳狄翁（Celine Dion）6月29、30日在澳門金光綜藝館開唱，她以〈The Power of Love〉開場，還用中文大喊「大家好」，迅速炒熱氣氛。她憶及5年前雖曾到北京參加春晚，但上次來澳門已是10年前，她說：「我很緊張，膝蓋都在發抖。30多年來你們一直支持著我的音樂，這對我來說是個恩典！」

席琳狄翁一連帶來19首招牌歌曲、6套不同風情服裝，不只展現現場演出功力，也俏皮流露真性情的一面。好比略帶撒嬌地邀現場1.1萬名粉絲一起唱〈Because You Loved Me〉，「我知道你們在唱，我聽到了，我知道你們很愛我！」演唱電影《死侍2》插曲〈Ashes〉前則搞笑幫忙打片說：「這部電影很瘋狂，你們要去看，但不要帶小孩去喔！」

憶亡夫含淚哽咽

中場調整麥克風時，她逗趣地學狗叫填補留白時間；唱到〈Recovering〉則因想起過世丈夫而含淚哽咽；尾聲時發生腰帶脫落意外，她索性拿在手上揮甩。最後她以風靡全球的電影《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉作為安可曲，讓粉絲在聽了2個小時的演唱會後，帶著滿滿感動回家。

席琳狄翁近年主要在拉斯維加斯凱撒宮駐唱，今年到亞太地區12城進行22天巡演，除澳門，還將造訪台北、新加坡、雪梨等地演出。台北演唱會將於7月11日、13日、14日在小巨蛋唱3場，售票請洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。

(中國時報)

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