劉惜君熬過失聲堅持歌唱

2018年07月01日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

劉惜君外表柔弱、個性卻相當倔強。（盧禕祺攝）

大陸歌手劉惜君日前來台宣傳新專輯《如我》，曾經歷3年失聲危機、完全零收入的她，質疑過自己能否再當歌手，她坦言那段期間情緒低落時曾淚崩：「常常晚上想起這件事（失聲），心情很沉重地睡著，偶爾會夢到自己康復了，但醒來才發現一切只是夢！」

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劉惜君2012年推出《惜．君》專輯後，喉嚨出現沙啞、唱歌吃力等類似感冒症狀，求助耳鼻喉科、中西醫，吃消炎藥、針灸、喝中藥都不見好轉，她到處尋醫，跑遍台灣、香港、廣州、北京及大陸各地求醫仍找不出病因，甚至嚴重到連講話也發不出聲音，對一名歌手而言，無疑是最沉痛的打擊，「那時候其實已經絕望了，開始思考是不是不能再唱歌？還能不能當歌手？要不要換其他職業？」

家人陪伴度低潮

近3年低潮，家人一直在她身旁默默陪伴，「媽媽不會多說什麼，很細心地照顧我的飲食，但那段期間我都沒收入，家裡畢竟不是很富有，爸媽只是上班族，我自己想過將來工作問題，但他們從來沒問我要不要轉行。」這段期間成為她人生重要經歷，「塞翁失馬焉知非福， 因為這些事，我比以前豁達、更懂得珍惜一切。」

她個性獨立、報喜不報憂，面對突然失聲、演藝事業陷入低潮，她刻意封鎖消息，不讓外界知道自己正對抗病魔，如今回想當時艱辛，劉惜君一派輕鬆說：「連歌迷也不知道，快好時才告訴大家為什麼我消失了快3年，我覺得公眾人物應該帶給大家的是正面的樣子，不想告訴他們我遇到困難。」如今痊癒的她更重視生活作息，「醫生有說那段時間可能是壓力、勞累，或感冒舊病未康復就唱歌，現在我每天喝很多水，而且不能熬夜。」

單身9年盼覓良伴

劉惜君從小家教甚嚴，高中參加歌唱比賽遭母親反對，「媽媽怕我不是認真的、只是3分鐘熱度，也擔心娛樂圈複雜。」直到她出道擁有屬於自己的第一首歌〈貝殼風鈴〉，母親才肯定她對音樂的堅持、轉而支持。30歲的她單身長達9年，母親是否期盼女兒早日覓得另一半？劉惜君笑說，媽媽一點都不急，反而是自己設定接下來交往對象要以結婚為前提，「如果可以，希望對方是圈外人，因為從人生角度來看，還是要接觸不同行業的人、了解其他人怎麼過生活，我對這個世界充滿好奇！」

(中國時報)