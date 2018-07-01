智煐智潤高歌「一起旅行」

臉紅的思春期與台灣歌迷開心互動。（蘇蔓攝）

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中國時報
報導溫博鈞

韓國雙人女子演唱組合「臉紅的思春期」，去年首訪台灣舉辦演唱會秒殺，6月30日再度直攻台北國際會議中心，舉辦「2018 BOL4 Concert in Taipei - Travel Together」演唱會，搭配新專輯以「旅行」為主題，一開場用中文說：「一起去旅行吧！」接著以〈Travel〉、〈Fix〉與〈First Love〉等輕快曲風，伴隨甜美歌聲與具速度感的節奏，讓全場洋溢著旅行途中般的慵懶療癒氣息。

在〈Fight Day〉與〈Grumpy〉兩曲後，智煐說：「為了大家更開心的享受，我會帶大家跳個舞！我們先來個熱身，一起跳舞吧！」接著在舞台前方引導大家隨著智潤的演奏，做出手比大愛心等動作，在可愛輕盈的〈You（=I）〉與〈Imagine〉中全場融合為一，智潤還不忘用中文提醒：「尖叫聲！」

唱安可眼眶紅

兩人接著帶來多首膾炙人口的好歌，一曲〈Chandelier〉，智煐情感豐沛的震撼歌聲表現了完全不同的色彩；唱到〈Galaxy〉，智煐請歌迷開啟手機閃燈，全場化為璀璨星空，隨智煐嘹亮歌聲搖擺，曲畢，智煐說：「你們是最漂亮的星星，我好像陷入了愛情！」尾聲以〈Hey, Teedy Bear〉道別後，兩人在安可聲中再度登場演唱〈To My Youth〉，智煐看到粉絲排出兩人韓文縮寫名及「我愛你」字幅，唱到眼眶泛紅，結束這場「旅程」。

(中國時報)

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