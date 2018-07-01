林暉閔自虐暴瘦求入戲

洪于晴（左）和林暉閔在新劇中為了角色都有不同挑戰。（洪秀瑛攝）

友善列印
中國時報
專訪
《殺人之夏》日前在台南殺青，幕前幕後人員合影留念。
吳兆絃（左）拍戲有媽媽陪同，母女都擁有深邃五官，鏡頭前像姊妹。（洪秀瑛攝）

新銳演員林暉閔14歲時曾以電影《星空》獲得台北電影獎最佳新演員、亞洲電影大獎及入圍金馬獎新演員，近年因課業因素減少演出，已20歲的他，現在是國立台北藝術大學電影創作系大二生。他與同齡的洪于晴近來合演公視新創電影《殺人之夏》，他為揣摩角色受虐狀態，刻意暴瘦近6公斤，洪于晴詮釋漁村女孩，初體驗是跟著船家「下海」學開船。

林暉閔外型瘦弱，向來給人長不大的印象，他坦言很困擾，邀約的大多是學生，要不就是看起來可憐、被家暴的角色。他現在165公分，上大學後也健身，「可以的話，再給我10公分，這是我最大願望。」當初看到《殺人之夏》不演學生，卻是個被綁架、舌頭被割掉變成受虐童工的角色，他排除萬難接受挑戰，沒看影片也沒參考對象，靠自己創作角色。

打工體驗人生

由於角色無法說話，他只能藉肢體、眼神表現心理狀態，「排戲時會忘記自己不能說話」。為了更接近角色被虐的感覺，他也自虐，開拍前1個月，1天吃不到1餐、每天只睡3小時，不到1個月瘦6公斤，「演員無法預知會接到什麼角色，所以我盡量嘗試所有的事，增加生活經驗。」他透露大一暑假曾到工地打工，1天薪資1500元，這個暑假打算當外賣送貨員。

星座拉近距離

林暉閔對一場被洪于晴脫褲子的戲印象最深刻，「拍的時候我很尷尬，她一脫，我就笑場，又緊張又害羞。」洪于晴首次和林暉閔合作，她說比較難的是林的角色不會說話，加上要為自己的角色揣摩不同情緒。她劇中要開船，曾花1天跟船家學習，豪氣說「上手之後就簡單了」，笑稱有次要開船回碼頭，船家突然要她開一小段，船上的工作人員被嚇得當場驚醒。

洪于晴拍攝前5天又跑、又跪、又摔的戲，都是體力活，演她閨蜜的吳兆絃輕鬆許多。吳兆絃說，上一部戲的角色壓抑，這次鬼靈精、俏皮，只要本色演出就行。提到第一次和洪于晴見面，她說洪于晴個性安靜，讓她不知所措，「她比較慢熱，都是我找她說話。」後來靠星座話題拉近距離，巧合都是魔羯座，聊開後，2人演起閨蜜的戲自然到位。

(中國時報)

智煐智潤高歌「一起旅行」 JULIA女體壽司獻台粉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。