林暉閔自虐暴瘦求入戲

2018年07月01日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

《殺人之夏》日前在台南殺青，幕前幕後人員合影留念。

吳兆絃（左）拍戲有媽媽陪同，母女都擁有深邃五官，鏡頭前像姊妹。（洪秀瑛攝）

新銳演員林暉閔14歲時曾以電影《星空》獲得台北電影獎最佳新演員、亞洲電影大獎及入圍金馬獎新演員，近年因課業因素減少演出，已20歲的他，現在是國立台北藝術大學電影創作系大二生。他與同齡的洪于晴近來合演公視新創電影《殺人之夏》，他為揣摩角色受虐狀態，刻意暴瘦近6公斤，洪于晴詮釋漁村女孩，初體驗是跟著船家「下海」學開船。

林暉閔外型瘦弱，向來給人長不大的印象，他坦言很困擾，邀約的大多是學生，要不就是看起來可憐、被家暴的角色。他現在165公分，上大學後也健身，「可以的話，再給我10公分，這是我最大願望。」當初看到《殺人之夏》不演學生，卻是個被綁架、舌頭被割掉變成受虐童工的角色，他排除萬難接受挑戰，沒看影片也沒參考對象，靠自己創作角色。

打工體驗人生

由於角色無法說話，他只能藉肢體、眼神表現心理狀態，「排戲時會忘記自己不能說話」。為了更接近角色被虐的感覺，他也自虐，開拍前1個月，1天吃不到1餐、每天只睡3小時，不到1個月瘦6公斤，「演員無法預知會接到什麼角色，所以我盡量嘗試所有的事，增加生活經驗。」他透露大一暑假曾到工地打工，1天薪資1500元，這個暑假打算當外賣送貨員。

星座拉近距離

林暉閔對一場被洪于晴脫褲子的戲印象最深刻，「拍的時候我很尷尬，她一脫，我就笑場，又緊張又害羞。」洪于晴首次和林暉閔合作，她說比較難的是林的角色不會說話，加上要為自己的角色揣摩不同情緒。她劇中要開船，曾花1天跟船家學習，豪氣說「上手之後就簡單了」，笑稱有次要開船回碼頭，船家突然要她開一小段，船上的工作人員被嚇得當場驚醒。

洪于晴拍攝前5天又跑、又跪、又摔的戲，都是體力活，演她閨蜜的吳兆絃輕鬆許多。吳兆絃說，上一部戲的角色壓抑，這次鬼靈精、俏皮，只要本色演出就行。提到第一次和洪于晴見面，她說洪于晴個性安靜，讓她不知所措，「她比較慢熱，都是我找她說話。」後來靠星座話題拉近距離，巧合都是魔羯座，聊開後，2人演起閨蜜的戲自然到位。

(中國時報)