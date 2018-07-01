24K金箔巨獅 耀眼澳門美獅美高梅

2018年07月01日 04:10 中國時報 何書青 （澳門傳真） 報導（澳門傳真）

美獅美高梅外觀設計得像金光閃閃的巨型珠寶盒。（何書青攝）

滿身披著黑色蕾絲的金獅，更顯優雅貴氣。（何書青攝）

美高梅集團的招牌24K金箔金獅雕像，矗立在美獅美高梅的酒店大門前。（何書青攝）

視博廣場會隨日夜、節氣而變換環境氛圍，夜幕降臨時，也可能巧遇耀眼的銀河主題。（何書青提供）

挑高超過4層樓的「視博廣場」有25面LED螢幕，全天候輪替播放多元主題影片，上方有透明玻璃的天幕籠罩，讓遊客可在露天般的愜意環境裡休憩、用餐。（美獅美高梅提供）

「盛焰」為西式燒烤餐廳，供應各式頂級肉品，自家乾式熟成的牛肉更是強項，圖為美國谷飼牛的乾式熟成戰斧牛排。（何書青攝）

津村光晴（左）首度在澳門展店。「雅吉」的料理中常有各式新鮮甜美的生魚片，融入酸香的秘魯風味醬汁和配料，新奇美味又開胃。（美獅美高梅提供）

短線國外旅遊是國人度假時的熱門選項，澳門與台灣僅1個多小時航程，機票便宜、交通方便，聞名全球的博弈產業勝地，吸引世界各地想來趟娛樂之旅的玩家、遊客，眾家國際酒店爭相在此插旗，比豔麗、比奢華，一座座新落成的酒店讓紙醉金迷的澳門更添絢爛魅力。美獅美高梅（MGM Cotai）2月在路氹城盛大開幕，是繼澳門美高梅（MGM Macau）後，美高梅集團在澳門新打造的另一力作，外觀華麗吸睛，酒店內賭場之外的地方也讓遊客逛得、吃得都精彩。

美獅美高梅座落在各大高級酒店、娛樂賭場相互競豔的路氹城中，外觀設計像巨型珠寶盒，金光閃閃、絢爛奪目，酒店有近1400間房間。還沒走到大門口便能看見象徵美高梅、高達11公尺的巨型金獅坐鎮大門前，霸氣盡現；它更是美高梅首座24K金箔的金獅雕像，使用多達3萬2000張金箔才完工。

300件藝品分布酒店

走進1樓大堂內，可以看見多座美高梅的獅子雕像換上不同的新奇裝扮，是來自各地藝術家的創意傑作，獅身和面部披著黑色蕾絲，烙印著一些手掌，甚至還有穿著星星圖案的睡衣等等，有的高貴優雅，有的饒富寓意，有的則是可愛有趣，令人快門按不停；這裡也是匯集國際時尚精品、運動休閒和美容香氛品牌等的購物百貨。

酒店中心處是挑高超過4層樓的「視博廣場」，比1座足球場還大的透明玻璃天幕罩著廣場，在陽光穿透下，加上栽種超過10萬顆植物相伴，盡是明亮又綠意盎然的自然朝氣，場內更設置多達25面LED螢幕，不斷輪播不同主題的影片，清晰的自然山水、動物或人文等世界各地美景，圍繞在有餐廳、甜點店可休憩的環境裡，夜色降臨時，還會出現銀河主題，這樣因應日夜或節氣的靈活轉換，讓廣場更顯生機，也讓遊客彷彿置身多種愜意時空，是美獅美高梅的一大豪華亮點。

酒店內隨處可與國內外的頂級藝術珍品邂逅，超過300件作品遍布公共空間，從現代藝術品、到古董級的清朝皇家御製地毯都囊括，每件作品都有不同故事，若想要來趟深度藝術鑑賞之旅，直接向飯店預約便能享受免費導覽，每日4個時段，每次導覽約45分鐘至1小時。可看性還不止這些，酒店內建全亞洲首座能依人數和表演，而自由改變座位及舞台結構的大型動感劇院，讓各類表演適得其所、觀眾看得更過癮。

俯瞰視博廣場悠閒嘗美食

雅吉日式秘魯菜酸辣交織

美獅美高梅的各種美食令人驚豔，各式頂級肉品的西式燒烤餐廳「盛焰」適合愛大口吃肉的饕客，「蜀道」則有香辣的道地成都川菜，「淳」則是集結經典和創新的粵菜食府。此外，美式佳餚、鍋物、麵食類餐廳也有，新加坡甜點之后Janice Wong更在此開設第5家店面，不僅買得到藝術品般的招牌巧克力、冰品、糕點，還供應下午茶，更有號稱全球最大的巧克力噴泉之一。

其中最特別的是位於視博廣場夾層樓的「雅吉」（Aji），為罕見的日式秘魯菜餐廳，主廚津村光晴（Mitsuharu Tsumura）是出生在秘魯的日本人，他的餐廳「Maido」屢獲國際殊榮，這次打造新餐廳、首度進軍許多國際名廚皆在此駐點的澳門，「雅吉」也成為澳門首家日式秘魯菜餐廳。

日式秘魯菜屬於滋味強烈的料理，受中、日、義、西等多國飲食特色影響下所發展，並用日本烹飪手法呈現，道道色彩繽紛吸睛。秘魯菜不可或缺各式各樣的辣椒，還有酸卻不苦的青檸，因此許多菜嘗起來酸辣過癮，在夏天更是開胃，津村光晴更打趣的說：「秘魯菜味道很重，所以吃了以後臉上表情應該會有變化才對。」

「雅吉」和「盛焰」都在視博廣場的夾層樓，可俯瞰整區廣場，Janice Wong MGM的座位區則是在視博廣場1樓中央，到此品嘗下午茶、邊欣賞廣場帶來的數碼藝術，透著陽光或夜色露天般的寬敞環境，卻不用擔心日曬炎熱或風吹雨淋，既悠閒又療癒。

(中國時報)