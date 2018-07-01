陳俊良38年設計路 敢做別人不敢做的事

2018年07月01日 04:10 中國時報 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長） 撰文潘鈺楨

「天圓地方」系列獲得「2005亞洲最具影響力設計大獎」。（樂時尚提供）

「原來臺灣」榮獲「國際空間設計大獎－Idea Tops艾特獎最佳陳設藝術設計獎」。（樂時尚提供）

「妙法自然——亞洲文創跨界創作展」獲得「2012亞洲最具影響力十周年特別大獎」。（樂時尚提供）

申辦2016世界設計之都的國際投標書「龍鱗裝全書」榮獲「2014 iF傳達設計獎」。（樂時尚提供）

「東裝」榮獲「2016亞洲最具影響力設計大獎」。（樂時尚提供）

「2016台灣文博會」獲得「IDA國際設計獎」。（樂時尚提供）

陳俊良（左）、溫筱鴻（右）。（樂時尚提供）

亞洲最具影響力設計師、自由落體設計公司董事長陳俊良，我都稱他「阿良老師」，阿良老師在我心目中是台灣美學與設計界最高代表人物，在38年的設計路上，完成許多「不可能的任務」，尤其作品總是散發著濃烈的東方美學風格，被媒體封為「東方設計掌門人」。

關於設計，他認為現在「簡潔文化」當道，年輕設計師現學現賣，樣子都對了但彷彿少了什麼，「常常東西很漂亮，但被問為什麼？卻說不出所以然。」他認為設計可精簡，但背後要有強大的內蘊支撐創意，舉一個簡單例子，豐塔那（Lucio Fontana）的「割破」系列，一刀割破畫布，那是累積幾十年，才能一刀打破繪畫與雕塑的界線。他認為：「好的設計不一定繁複，但一定要歷經時間，質感與厚度才會無可取代。」

一帆風順被姊念

時間除了能累積實作經驗，也能擴增知識庫，閱讀訊息量太少，那麼對文化、對歷史的語彙鐵定不夠。家中從事出版事業，他從小放學回家要幫家裡摺報紙、做剪貼。他5歲習畫，6歲第一次參加兒童繪畫比賽，開始在全國學生美展過關斬將、得獎連連。他高二因此獲得「出道」機會，當時家裡要幫《報告班長》這本書設計封面，哥哥得知他剛拿到全國美展第1名，用500元酬勞利誘他替書籍畫插圖、設計海報，「於是我畫了全國再版率最高、200刷的書！」

然而一帆風順卻也讓他因此被「教訓」。某次他告訴姊姊「我好像沒得過第2名」，馬上吃了一記拳頭，姊姊對他說：「你將來長大絕對不能這樣講話，我這一拳揍你是要打醒你。」當時他覺得自己很委屈，長大後才知道原來做人要低調。

所以他拿過設計師生涯最重要的獎－波蘭華沙的銀獎與評審團特別獎，應該是台灣拿過最多座亞洲最具影響力設計大獎的人（4座），他都不曾高調炫耀，「獎座不重要，我只在乎路往哪裡走、功夫怎麼扎實，以及沒浪費任何老師教給我的東西。」正因為這樣，他是少數線上擁有博士學位的設計師，一面教課、策展、帶領子弟兵，還能有源源不絕的創作理念、推出商品、策畫東裝，其毅力與決心相當驚人。

他笑說：「我只是因為不被看好，大家覺得我的讀書能力，能念到師大碩士就不得了了。越不被看好越要念！」他選擇報考台藝大創意產業設計研究所，希望能盡一己之力幫助台灣文創走向國際舞台；為了達成目標他加速研讀，打破論文格局，以第一人稱撰寫博士論文，3年就拿到學位。

阿良老師一步一腳印走來，創意無限，很多人無法把創意執行成有型創作，但阿良老師似乎從來沒有投降的時候，尤其喜歡不停地挑戰自己。從平面產品、策展跨刀到經營品牌，專攻男士服裝，他承認，女裝的版型與媒材比男裝多，還可玩項鍊、耳環等配飾，創作上有趣許多，但正因男裝不能花俏，要簡單俐落大方，侷限多很多，他更想一頭栽入，「我活到這麼大，就是一直就在挑戰自我極限！」

攻男裝挑戰極限

他想起7歲第一次代表國小參加世界兒童繪畫比賽，題目是「台灣農作」，所有人都在畫割稻田插秧苗，只有他畫農夫仰著頭、迎著太陽摘葡萄，當外國評審問他為何選這個題目，他回答：「葡萄也是一種農作物。」讓所有人對他刮目相看。另一次是他考台藝大，1萬多人應試搶120個名額，競爭相當激烈下，他考水彩術科時不但提早交卷，還大膽地把東西「打直畫」時，讓指導老師聽了大喊「完蛋」。然而他相信自己看法，認為若因此拿零分也心甘情願，果然放榜後，他再次證明了自己，水彩獲得滿分。

長大後他才知道，原來自己從小就有這種性格，「要做別人不敢做的事，才是我活著最大的動力。贏了別人又怎樣，為自己設題目、找答案，才是困難。如果一輩子都只是去答別人的題，拿到100分又怎樣？」

阿良老師就像一部活寶典，一路上向我們展示過太多創意發想，我好奇他會不會也有腸枯思竭、沒有靈感的時候？他自信地說：「我怕現在講這句話會被揍，但對我而言想點子這件事就像吃一碗飯一樣。給我1個小時我可以告訴你100個創意。」他總半開玩笑地告訴學生，如果想半天還想不出來，就代表身體裡沒有創意的DNA啊！

堅持「量身定作」

他替建設公司、銀行、餐飲集團等各行各業做過設計或策展，無論哪種產業都能為其打造出最合身的設計，原因在於每一項作品都是他「量身定作」，他說：「模組化當然可以迅速累積作品、做得更快、賺更多錢，但無法從工作中學到新東西。我這樣雖然不富有，但卻很滿足。」好比他策展「原來臺灣」，親赴花蓮從中交流，讓他知道琉璃、織布怎麼製作，整個過程下來，自己才是最大受益者。

他希望能將正確觀念與年輕人分享，認為年輕設計師一定要有宏觀：「設計是一世，不是一時，千萬不要炒短線、看近利，經過淬煉出的經典是不會被淘汰，也不會被遺忘。」他也想送給年輕人他很喜歡的兩個字「永遠」，永遠對他而言意指「永遠到不了的遠方」，如同他在設計這條路上的體悟：「永遠有多遠？永遠沒有人能告訴你。踏上這條路，只能一直努力，沒有終點。設計是永恆的遙遠。」

(中國時報)