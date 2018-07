蘭姆酒調飲 Rum炎夏暢快享樂

2018年07月01日 04:10 中國時報 周子傑 報導

相傳當初西班牙殖民政府為鎮壓反抗的古巴人,波及了不少住在古巴當地的美國僑民。一位美國工程師為了替大家找樂子,便以蘭姆酒、綠萊姆及糖為原料,搖晃均勻後成了這款自古巴海灘命名的戴克瑞。攝影石智中圖片提供各品牌

喝下Tavern D The Rum Bar以哈瓦那俱樂部(La Havana Club)7年陳年蘭姆酒、Malibu蘭姆酒、糖水、椰奶、檸檬汁及鳳梨調製的「鳳梨可樂達」,耳邊彷彿傳來〈Escape〉的輕快節奏。攝影石智中圖片提供各品牌

身為東京銀座「Bar GINZA江」主理人的江崎英夫,不僅是奠定日本「莫希托」配方的第一把手,且擅長將時令水果入酒。攝影石智中圖片提供各品牌

江崎英夫調創的「濃縮咖啡莫希托(Espresso Mojito)」原料有百加得8(Bacardi) 陳年蘭姆酒、濃縮咖啡、萊姆汁及薄荷葉。原本很難想像咖啡與莫希托的搭配,卻發現咖啡的香濃與蘭姆酒的香甜彷彿天作之合,非常好喝。攝影石智中圖片提供各品牌

品飲蘭姆酒如今已是一種生活方式,以蘭姆酒為基底的多款調酒,都非常適合夏日派對及充滿度假氛圍。攝影石智中圖片提供各品牌

字源有「歡樂喧囂」之意的蘭姆酒(Rum),不僅是海盜與海軍魂牽夢縈的生命之水,且是雄踞全球酒吧最受歡迎、堪稱夏日經典不敗之調酒「莫希托(Mojito)」的基酒。歷史及風味具豐的它,不必端出嚴肅架子才能品飲,香氣表現較其他烈酒有過之而無不及,既能附庸風雅,且更貼近多采多姿的現代生活方式!

5月底,我們在鄰近雙城街夜市的「Bar Ansleep」參加了一場神祕低調的大師調酒秀。就算擠滿整間酒吧,一場不過區區20個位置、僅限2天共4場的客座表演,如同期間限定商品一般難搶。

江崎英夫擅水果入酒

氣定神閒的江崎英夫,對瀰漫酒吧內引頸期盼的喧囂彷彿無動於衷,有條不紊地準備他的拿手好戲:「莫希托的進化」。身為東京銀座「Bar GINZA江」主理人的他,不僅是奠定日本「莫希托」配方的第一把手,且擅長將時令水果「入酒」,其比例拿捏精準且調製手法俐落,充分印證了享有「現代鍊金術師」美名的調酒師一職。

配方比例成好喝關鍵

依樣畫葫蘆,調製一杯「莫希托」並不困難,材料說穿了,只有白蘭姆酒、檸檬汁、蘇打水、糖或糖漿以及薄荷葉。不過,想要調出一杯好喝且令人驚豔的「莫希托」絕非易事。

酒譜架構愈簡潔,所能堆疊的風味層次愈是變化多端,光是配方講究及比例拿捏便充滿學問,「莫希托」即是一例。當晚江崎英夫為我們端上3杯分別以「山椒」、「葡萄」及「濃縮咖啡」為創意發想的莫希托,便是在不失清爽的前提下,讓這款經典調酒有了更摩登且充滿想像的面貌。

這種讓人發自心底覺得好喝,能在炎炎夏日一杯接著一杯,且在經典架構暗藏豐富變化,不至於枯燥,也不讓人覺得難以親近的特色,正是讓「莫希托」得以跨出酒吧,在全世界的餐廳、雪茄吧及咖啡館廣受歡迎的主因。而「莫希托」投射出的生活態度,與作為其基酒的蘭姆酒其實如出一轍。套用擬人化口吻,蘭姆酒大概就是那種奉行享樂主義至上,隨興爽朗、愛湊熱鬧且個人色彩濃烈的人,與威士忌人的敦厚、伏特加人的冷靜、白蘭地人的高雅以及琴酒人的小清新,形成鮮明有趣的對照。

鳳梨可樂達口感清爽

除了莫希托,以蘭姆酒為基酒的幾款經典調酒,都很有這種調調,包括「戴克瑞(Daiquiri)」、「颶風(Hurricane)」、「自由古巴(Cuba Libre)」、「邁泰(Mai Tai)」、「月黑風高(Dark and Stormy)」及「鳳梨可樂達(Pina colada)」等等。口感清爽卻不失濃烈,順勢帶出一股輕鬆寫意的度假氛圍。耳邊傳來Rupert Holmes那首70年代經典名曲〈Escape〉(又被稱作「鳳梨可樂達」之歌)的輕快節奏之際,不禁令人想起諾貝爾文學獎得主海明威(Ernest Hemingway)的名言:「My mojito in La Bodeguita, My daiquiri in El Floridita.」La Bodeguita del Medio及El Floridita正是他在古巴哈瓦那「醉愛」的兩間酒吧,分別端上令他魂牽夢縈的莫希托及戴克瑞。這兩杯以蘭姆酒為基底的「生命之水」,也彷彿是海明威這位畢生奉行及時享樂主義的爽朗硬漢縮影。

中國時報提醒您:飲酒過量 有害健康

Index

蘭姆酒品飲推薦店家

★Tavern D The Rum Bar

地址:台北市莊敬路178巷6號

電話:(02)8780-0256

★Ole Tapas Rum Bar

地址:台北市安和路一段109巷4號

電話:0902-393-633

蘭姆酒純飲推薦

普雷森(Plantation)20周年典藏XO蘭姆酒

■精選巴貝多單一產區蘭姆酒,先於加勒比海當地以波本桶熟陳12至20年,再移到干邑區以干邑白蘭地小桶熟陳1到2年,凸顯普雷森特有的雙熟陳美妙滋味!

外交官(Diplomatico)Reserva Exclusive精釀蘭姆酒

■僅採用委內瑞拉的位於安地斯山腳下所產的甘蔗為原料,運用壺式蒸餾器精心釀造,並置於小橡木桶熟陳12年以上,帶有濃郁焦糖、橘子皮及黑糖香氣,以酒體厚實卻風味優雅見長。

(中國時報)