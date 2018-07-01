蘭姆酒「近親」各擁滋味

2018年07月01日 04:10 中國時報 周子傑 報導

法式蘭姆酒（或稱農業蘭姆酒）及甘蔗酒是蘭姆酒的「近親」，但細究會發現三者其實差別顯著。農業蘭姆酒的原料是新鮮的冷壓榨甘蔗汁而非糖蜜，其法定產區為同樣位於加勒比海的法屬馬丁尼克島，誠如甘邑及香檳一般，有自己的嚴格產區標示（AOC）及生產規定，從每公頃最多只能生產120噸的甘蔗（且禁用具侵蝕性農藥），到限定甘蔗的品種及法規採收期，甚至連蒸餾的期間、方式及最終達成的酒精濃度皆有規範。

農業蘭姆酒雖非馬丁尼克島獨有，但若要在該島生產，則必須嚴格遵照AOC規定，可分為酒液透明無色、在蒸餾槽至少靜置超過6週的「白（Blanc）」、在橡木桶中至少陳年超過12個月的「桶陳（Eleve Sous Bois）」，以及至少要陳放3年以上的「陳年（Vieux）」。

原料同為新鮮甘蔗汁的甘蔗酒，製作方式也與農業蘭姆酒所差無幾，歷史可追溯至16世紀葡萄牙人於巴西大量開闢的甘蔗園。相較於以蔗糖的副產品糖蜜為原料的蘭姆酒，葡萄牙人發現直接發酵甘蔗汁，已能蒸餾出甜美可口的烈酒。如同農業蘭姆酒並非馬丁尼克島的特產，全世界盛產甘蔗的地區，也都有蒸餾甘蔗烈酒的習慣及歷史（如菲律賓的「Basi」），過去被標註為「巴西蘭姆酒」的甘蔗酒，後來也成功正名為「甘蔗酒（Cachaca，音同卡沙薩）」，成為一提到巴西最受歡迎，且最具標誌性的烈酒代表。甘蔗酒亦能從色澤（白色或金色）判別陳年與否的差別，若要調製一杯同樣清爽，且較莫希托更香甜濃烈的「卡琵莉亞（Caipirinha）」，甘蔗酒正是不可或缺的靈魂。

(中國時報)