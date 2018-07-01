2018年07月01日 04:10 中國時報 周子傑 報導

蘭姆酒的原料－糖蜜是砂糖的衍生物，將之發酵蒸餾過後，即可直接裝瓶，或放入橡木桶熟陳，成為更具風味層次的陳年蘭姆酒。攝影石智中圖片提供各品牌

Ole Tapas Rum Bar是西班牙餐酒館，但同時是一間只提供法式蘭姆酒的專業酒吧，品嘗的是過「Fino & Oloroso雪莉桶」的陳年法式蘭姆酒，奔放的花果香氣是第一印象，杯底殘留的甜美太妃糖香氣更令人印象深刻。攝影石智中圖片提供各品牌

雖還不及日本發達的酒吧及雞尾酒文化，就連單一款調酒都有「職人」的情況，但兩三年前開始風起雲湧的精釀及工藝蒸餾潮，如今也吹到台灣。不只餐酒館如雨後春筍般林立，專心致志且風格鮮明的雞尾酒吧，也逐漸在台北城內遍地開花，甚至在主流的威士忌之外，出現專注經營特定酒款的酒吧，如隱身Sidebar之內的「琴酒博物館」，還有以蘭姆酒為號召的兩間餐酒館「Tavern D The Rum Bar」及「Ole Tapas Rum Bar」。

身為六大基酒之一，又是廣受酒迷擁護的莫希托之基底，只要是稍具規模的酒吧，都能見到蘭姆酒的蹤影。不過，上述2間獨尊蘭姆酒的餐酒館格外引人注目，不僅能喝得到來自世界各地、不同風味等級的蘭姆酒，更不乏法屬馬丁尼克島獨特的農業蘭姆酒（Rhum Agricole），以及巴西的國酒-甘蔗酒（Cachaca）。蘭姆酒的誕生及發揚光大，與加勒比海諸島息息相關。它的原料糖蜜是砂糖的衍生物，將之發酵蒸餾過後，即可直接裝瓶，亦能放入橡木桶熟成，成為更具風味層次的陳年蘭姆酒。

(中國時報)