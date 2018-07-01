海盜海軍迷戀蘭姆酒

賦予蘭姆酒豐富層次的木桶陳年，早期都於海上進行，蘭姆酒生產與推廣的地緣關係，除了為早期的發展蒙上一層陰影，也順理成章成為海盜與海軍無可或缺的救命酒及奴隸交易的替代商品。攝影石智中圖片提供各品牌

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中國時報
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「蘭姆酒加可樂（Rum Coke）」這種喝法其實歷史悠久，由百加得及可口可樂於1900年發表的聯名廣告可見一斑。攝影石智中圖片提供各品牌
HSE Blanc是全世界第1支有年分的白蘭姆酒，使用2012年產的甘蔗進行蒸餾，並置於蒸餾槽內兩年熟陳，除了甘蔗清香，還帶有淡淡的青草及白胡椒香氣。攝影石智中圖片提供各品牌

發源於加勒比海，且透過大西洋貿易航線的推波助瀾，讓蘭姆酒早在17世紀便已揚名國際，但因西印度群島及巴西大片開闢的甘蔗田亟需人力，歐洲殖民國家便從非洲沿岸抓了許多人到新大陸當奴工，蘭姆酒不但一度成為奴隸交易的「代幣」，且是之後美國獨立戰爭解放黑奴的導火線（喬治華盛頓於1789年美國總統就職大典上還看得到一桶來自巴貝多的蘭姆酒），曾讓這款講究輕鬆歡愉生活態度的烈酒蒙上揮之不去的陰影。

蘭姆酒與水手的關係匪淺，海盜之外，形象截然不同的英國皇家海軍，也很愛蘭姆酒這一味。除了Robert Louis Stevenson在《金銀島》一開場便有關於蘭姆酒的描述，數度在《神鬼奇航》系列電影擔綱男主角的強尼戴普（Johnny Depp），片中也總是蘭姆酒不離身。蘭姆酒與英國皇家海軍的不解之緣始於1655年，正式將牙買加劃作殖民地的年代。

正因牙買加本身即是蘭姆酒的產地，取得十分容易，英國皇家海軍於是決定，將振奮水手心情的每日船上配給（Tot），從白蘭地換成蘭姆酒；後又擔心高濃度酒精恐影響船上作業，於是在1740年改以「兌水酒（Grog）」的形式發放；那是一種將蘭姆酒與水以1:4的比例調和，再加入砂糖及萊姆汁的「調酒」，對長年在海上活動的水手來說，萊姆是抵禦壞血症的重要膳食補充。皇家海軍這項每日配給的傳統於1970年7月31日正式畫下句點，水手們對此老大不情願，並將當天命名為「配給哀悼日（Black Tot Day）」，那也正是今日蘭姆酒商每逢7月31日都會藉機辦活動，鼓勵品飲蘭姆酒的由來。

(中國時報)

蘭姆酒吧台北喝得到 色澤辨別蘭姆酒類型

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