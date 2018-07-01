2018年07月01日 04:10 中國時報 周子傑 報導

「蘭姆酒加可樂（Rum Coke）」這種喝法其實歷史悠久，由百加得及可口可樂於1900年發表的聯名廣告可見一斑。攝影石智中圖片提供各品牌

HSE Blanc是全世界第1支有年分的白蘭姆酒，使用2012年產的甘蔗進行蒸餾，並置於蒸餾槽內兩年熟陳，除了甘蔗清香，還帶有淡淡的青草及白胡椒香氣。攝影石智中圖片提供各品牌

發源於加勒比海，且透過大西洋貿易航線的推波助瀾，讓蘭姆酒早在17世紀便已揚名國際，但因西印度群島及巴西大片開闢的甘蔗田亟需人力，歐洲殖民國家便從非洲沿岸抓了許多人到新大陸當奴工，蘭姆酒不但一度成為奴隸交易的「代幣」，且是之後美國獨立戰爭解放黑奴的導火線（喬治華盛頓於1789年美國總統就職大典上還看得到一桶來自巴貝多的蘭姆酒），曾讓這款講究輕鬆歡愉生活態度的烈酒蒙上揮之不去的陰影。

蘭姆酒與水手的關係匪淺，海盜之外，形象截然不同的英國皇家海軍，也很愛蘭姆酒這一味。除了Robert Louis Stevenson在《金銀島》一開場便有關於蘭姆酒的描述，數度在《神鬼奇航》系列電影擔綱男主角的強尼戴普（Johnny Depp），片中也總是蘭姆酒不離身。蘭姆酒與英國皇家海軍的不解之緣始於1655年，正式將牙買加劃作殖民地的年代。

正因牙買加本身即是蘭姆酒的產地，取得十分容易，英國皇家海軍於是決定，將振奮水手心情的每日船上配給（Tot），從白蘭地換成蘭姆酒；後又擔心高濃度酒精恐影響船上作業，於是在1740年改以「兌水酒（Grog）」的形式發放；那是一種將蘭姆酒與水以1:4的比例調和，再加入砂糖及萊姆汁的「調酒」，對長年在海上活動的水手來說，萊姆是抵禦壞血症的重要膳食補充。皇家海軍這項每日配給的傳統於1970年7月31日正式畫下句點，水手們對此老大不情願，並將當天命名為「配給哀悼日（Black Tot Day）」，那也正是今日蘭姆酒商每逢7月31日都會藉機辦活動，鼓勵品飲蘭姆酒的由來。

(中國時報)