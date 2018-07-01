SUBARU新竹展示中心 享受尊爵服務

2018年07月01日 04:10 中國時報 報導郭隆富

圖片提供台灣意美汽車

圖片提供台灣意美汽車

圖片提供台灣意美汽車

SUBARU台灣意美汽車積極拓展全台經銷通路體系，2018年繼中台灣久億展示中心及南台灣榮興全方位旗艦服務據點相繼落成啟用後，SUBARU台灣意美汽車緊接著與全新經銷體系竹立汽車攜手合作，選定匯聚菁英新貴的高科技產業重鎮新竹地區，成立全新竹立展示暨售後服務中心，盼能以接連不斷的據點擴展，建置全台更密集完整的經銷通路，宣示SUBARU台灣意美汽車深耕台灣市場的堅毅決心！

SUBARU竹立新竹展示中心規畫寬敞的專屬展車區域達180坪，可同時容納8輛SUBARU新車，為了進一步提供顧客更舒適的賞車環境，主體建築依照日本原廠規格，以白色時尚簡約風格建構出典雅大方的陳設格局，展間內除了有開放式洽談區外，更建造專屬的貴賓洽談室，讓準車主能享有一個尊榮舒適的購車諮詢空間。

準車主尊榮賞車

至於服務廠部分，維修區共設置8個專屬工作位，並且均採用全功能維修保養型態的設計，服務內容包含一般例行保養、3D紅外線精準專業定位、車輛各式維修、保險理賠。鈑金與烤漆作業，並導入日本原廠規格的接待流程和維修技術，大幅提高保養維修作業的整體效率，絕對能夠充分因應SUBARU車款與日俱增的後勤支援需求。

SUBARU全台各地展示中心與服務廠資訊，可洽官網www.subaru.asia/tw/zh/home/或致電SUBARU客戶服務專線0800-486-168洽詢。

■Index

SUBARU竹立新竹展示中心暨服務中心

★地址：新竹市東區中華路一段34號

★展示中心專線：（03）5312555

★營運時間：周一至周日8:30～21:30

★各項服務包含：新車展示、試駕體驗、購車服務 、車輛保險、中古車銷售

★服務廠專線：（03）5312555

★服務廠營運時間：周一至周六8:30～17:30

（12:00～13:00休息）；周日及例假日公休

(中國時報)