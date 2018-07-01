萬子豪×MONTAGUT 品味男人熱血追夢

圖片提供夢特嬌、轉載自《明潮M'INT》

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中國時報
報導魏嘉虹
圖片提供夢特嬌、轉載自《明潮M'INT》

從18歲當模特兒開始，萬子豪也曾在餐廳，甚至是便利超商打工過，之後遠赴亞洲各地及紐約擔任模特兒。模特兒對他來說是一個增進自己視野的工作，能到各個國家旅遊，還可以學習語言及文化。之後回台灣開始經營Pizza店，從負責製作Pizza的廚師，到打理餐廳營運店務。「You can't make everyone happy, You are not Pizza.（你不需要讓每個人都開心，因為你不是披薩）」，這是萬子豪的名言。「我建立我的風格，吸引喜愛這個風格的人進來」，不怕苦，這是屬於萬子豪的追夢故事。

2018春夏夢特嬌（MONTAGUT）與時尚媒體《明潮M'INT》聯手，邀請到身兼模特兒和Pizza店老闆的萬子豪Neill，跨刀製作這部熱血追夢的品味男人微電影。微電影中呈現的「運動俱樂部」夏日風格服飾，以略寬鬆的休閒版型，功能性高的機能面料，藉流線剪裁搭配色塊相互激盪，為運動廓型鍍上一層優雅法式氣質，全新演繹優雅運動風，揉合出活力時尚之美。實用度超高的防水尼龍夾克是春夏必備單品之一，打造最搶眼的都會型男，為運動休閒裝束賦予更時尚的多變魅力，宜動宜靜，自在穿梭在工作和休閒場合之中。

滿足了時尚運動穿搭，身為一個遨遊城市的都會型男，配件上的選擇也是很重要的！MONTAGUT品味男人微電影中，萬子豪在城市奔波配戴的型格太陽眼鏡，讓萬子豪在追夢的路上，更加率性與自在，完美展現自我風采。微電影影片請上YouTube搜尋：萬子豪×MONTAGUT。

(中國時報)

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