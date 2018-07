萬子豪×MONTAGUT 品味男人熱血追夢

2018年07月01日 04:10 中國時報 報導魏嘉虹

圖片提供夢特嬌、轉載自《明潮M'INT》

從18歲當模特兒開始,萬子豪也曾在餐廳,甚至是便利超商打工過,之後遠赴亞洲各地及紐約擔任模特兒。模特兒對他來說是一個增進自己視野的工作,能到各個國家旅遊,還可以學習語言及文化。之後回台灣開始經營Pizza店,從負責製作Pizza的廚師,到打理餐廳營運店務。「You can't make everyone happy, You are not Pizza.(你不需要讓每個人都開心,因為你不是披薩)」,這是萬子豪的名言。「我建立我的風格,吸引喜愛這個風格的人進來」,不怕苦,這是屬於萬子豪的追夢故事。

2018春夏夢特嬌(MONTAGUT)與時尚媒體《明潮M'INT》聯手,邀請到身兼模特兒和Pizza店老闆的萬子豪Neill,跨刀製作這部熱血追夢的品味男人微電影。微電影中呈現的「運動俱樂部」夏日風格服飾,以略寬鬆的休閒版型,功能性高的機能面料,藉流線剪裁搭配色塊相互激盪,為運動廓型鍍上一層優雅法式氣質,全新演繹優雅運動風,揉合出活力時尚之美。實用度超高的防水尼龍夾克是春夏必備單品之一,打造最搶眼的都會型男,為運動休閒裝束賦予更時尚的多變魅力,宜動宜靜,自在穿梭在工作和休閒場合之中。

滿足了時尚運動穿搭,身為一個遨遊城市的都會型男,配件上的選擇也是很重要的!MONTAGUT品味男人微電影中,萬子豪在城市奔波配戴的型格太陽眼鏡,讓萬子豪在追夢的路上,更加率性與自在,完美展現自我風采。微電影影片請上YouTube搜尋:萬子豪×MONTAGUT。

