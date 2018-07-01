新版素還真 霹靂特展搶先看

「天宙之間」可見精彩的光雕臉譜，霹靂偶像變臉秀。（粘耿豪攝）

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中國時報
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被等活天羅禁錮在樹下的南宮取，充滿肅殺之氣。（粘耿豪攝）
觀展前可先下載「霹靂科幻特展」APP，隨手掌握人物角色故事。（粘耿豪攝）
霹靂戲迷將首次目睹裸體男偶花信風。（粘耿豪攝）

備受霹靂戲迷期待的「霹靂藝術科幻特展」正在台北中正紀念堂開展，展場設計擷取自霹靂時空，戲迷可享受穿梭在不同時期人物、故事場景的樂趣，更有趣的是，這次展覽科技感十足，即便不是戲迷，也可運用APP馬上取得相關資訊，老戲迷更可就近收藏最愛的角色造型。

這次大展自6月29日起到9月24日，老戲迷不只溫故，還可知新。即將在3個月後開播的重拍經典《新霹靂異數》，包括素還真在內多名人物的造型提前亮相，戲迷將一睹魔龍八奇排行第二的太黃君與素還真在經典的《懸空棋盤》上演懸空對弈。素還真以全新扮相展現超凡氣勢。展場中還有許多實景搭設，例如被等活天羅禁錮在樹下的南宮取，充滿肅殺之氣。

設計師量身訂作服飾

另外，霹靂戲迷也將首次目睹裸體男偶花信風，為了表現擬真人物身形，霹靂特別從日本引進全新人偶技術，可充分表現花信風健壯的肌裡與細緻的膚質，而觀賞他在風雪中練武場景的同時，民眾也可跟著揮揮手，壁上的投影風雪也會跟著飄動，相當有趣。

今年展區另一亮點是結合國內外知名設計師汪俐伶、李令言、甫月、吳日云、康延齡、陳科維、潘怡良與簡國彥，一同為霹靂魔吞12宮展偶量身訂作的服裝造型，為展場呈現更時尚的霹靂人物。

(中國時報)

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