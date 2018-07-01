奇人爭鋒寰宇開佛鬼難容慈航變

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中國時報

西煌佛域，甘露石窟，昔日同門情誼俱滅，今朝佛鬼敵讎難容，釋至伽藍面對八面鬼戎，終於知悉一切真相，悲極怒極的聖衡者，運使胎藏妙法，更撥莊嚴聖功，呈現至佛無瑕不敗之相，意畢功於一役，一舉殲滅鬼族殞相，卻未料潛藏至最後的佛域叛徒，終在關鍵一刻有了動作。

地海荒垠，葉小釵隻身欲探神祕孤堡，再度遭遇邪劍司糾纏，三不祥之一的禍劍師．狄孤瑤，配合手下亡劍士擺開陰邪陣式，企圖邪染刀狂劍癡。於此同時，遠處高峰上，蕭蕭鳴風、淒淒楚雨，宛若傾訴一段難言的心事，霜風冰雨中，無聲凝佇一個比風雨更冷的人，雙眼緊盯葉小釵的一舉一動。

天外之境，蛻變的澡雪，再出的塵外孤標意琦行，隔世相遇，一聲久違，前塵往事霎時湧現心頭，兩人再續前緣，締結師徒之情，意琦行擴大武道七修之意涵，將不再侷限一門一戶的武者精神，傳承給澡雪，並肩再闖江湖路，第一關即面臨邪然之人的襲擊，心知對手無辜，澡雪在殺、救之間，陷入兩難局面。

北海靈洲虣君殿，雄主昊天焚爐煮劍論英雄，豪語斷定邪神禍世之後，名劍俱壞，有資格問鼎寰宇鬥奇者，可數劍界奇人劍鳳倚晴天。享有劍授之名的倚晴天，手持終極冥帝，一舉擊碎北海神宮的護界聖罩，昔日末日神所居之地再現，敲響寰宇鬥奇開幕之鼓，這場匯集天下奇人異士的盛典，亦將成為昊天雄圖霸業的起點！欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂驚濤》第3章：塵外孤標意琦行；第4章：劍鳳倚情天。

(中國時報)

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