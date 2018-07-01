張正中紫砂壺 充滿無限可能

2018年07月01日 04:10 中國時報 報導何志平

張正中，《脫穎組壺》。（張正中提供）

張正中，《太湖之心系列》。（張正中提供）

張正中，《竹影》。（張正中提供）

茶具繁多，各有千秋。尤其被視為壺中之王的紫砂自問市以來，歷朝歷代均將其視為烹茶的珍品而廣受朝野的喜愛。紫砂壺尊貴的不僅是原料，其製作的工匠巧藝，背後的千年文化底蘊與創新，更是價值所在。

紫砂製壺為何煮茶好喝？根據台灣成大及北醫團隊用科學的方式研究，發現紫砂除了鐵離子外，特有的毛細孔能有效讓咖啡因降低，同時壺身會最大程度的吸收鉀離子，讓茶湯喝起來更加醇厚、富層次感。其實，紫砂不僅具有礦石的特性，顏色多有不同，不同顆粒大小的紫砂泥所製之壺，觸感亦有差異。一般來說，顆粒是以「目」為計算單位，早期的紫砂粉末多為50至60目以下，顆粒感明顯，相對壺身充滿質樸及古拙的韻味；現代篩出的紫砂礦石粉可逾100目，讓壺身如玉石般圓滑、細膩，讓玩壺者愛不釋手。

談到製壺，宜興紫砂冠絕天下，在宜興眾多中生代名家中，被暱稱張鬍子的張正中更是名家中的奇葩。清華大學美術學院碩士畢業的他2004年被評為「中國紫砂十二精英」，並獲得「中國紫砂優秀青年陶藝家」稱號，現為宜興紫砂工藝廠研究所高級工藝美術師。其中，最廣為引用的評論是「其作品以其感性創造在理性紫砂世界中獨樹一幟，並被譽為學院派與傳統融合的典範。」

多年前有幸曾針對學院派領袖的譽稱就教於張正中，他不以為然的說，有系統的創作理念也許是在學校可以領悟或學習，但他理解的學院派既不是保守，也不是在學校讀到多高深的學問。而應該是有共同的創作理念，和傳統紫砂有所區別，是對紫砂工藝的重視與要求，是求新求變的想法。張正中笑著說，學院派不過是世人強加在他頭上的，他只是尊重傳統、追求創新，這應該是每種藝術門類的自然規律吧！

有思想的作品才會有靈魂

有人說張正中在紫砂藝術史上最卓越的貢獻，是開創「花器」的另一種前所未有的可能，是一種講究「意象」，追求「意境」的新路線，更形成學院派的鮮明特徵。的確，從張正中的創作中明顯感受到他運用大自然肌理的意象，呈現出木、水、岩石及金屬的質地與意境，讓他的作品充滿西方後現代主義的風格。如同他曾經說的，好的紫砂壺不僅要有絕佳的的材質和工藝，更重要的是要有思想，因為有思想的作品才會有靈魂。

認識張正中的人很容易發現他相當懷舊，喜歡喝老茶，收藏老酒，甚至抽老煙絲。他說，紫砂千百年來吸取各種藝術的養分，如果要從傳統中創新，就必須去融合不同的文化與工藝。他舉起閒時前往龍泉做的青花說，即便是玩票性質，也會培養出意想不到的文化底韻。話鋒一轉，張正中嚴肅的談起參與「紫砂麥田」計劃，這是他從藝術的殿堂走入塵世修行的契機。他說，走訪山區87個孩子，所見所聞直叫人心靈撼動不已。他心疼也非常感謝這些孩子，「因為他們給我表達愛的機會」。或許正是擁有一顆悲天憫人的心，直觀的反應在張正中所創作的紫砂壺上，呈現出一種心境上的昇華。

壺的創作是心與手的合奏

紫砂工藝可以說是陶藝門類中工序最為繁複的，它不僅依附在悠遠歷史的茶文化上，更在前輩先人的嘔心瀝血中不斷精進成為重要的藝術珍寶。張正中說，每個時代都會有創新，也會成為下個時代的傳統，同時會在有意無意中，把那個時代的象徵、文化、生活，乃至於審美觀融入進去。曾有人說做陶是「土與火的藝術」，而做陶的創作過程，更是「心與手的合奏」。細細品味張正中的作品，從年輪、佛手、秋臨到脫潁壺，可以深切觸及到他創作的壺所要傳遞出的思想。也許是一種紫砂的各種可能，也許是一種紫砂的無限拓展空間，也許更多的是紫砂與現代生活美學的一種融合。

顧景舟曾說，從事每一種藝術的人都有三部曲。早期「仿」名家、中期如何「創」、後期追求「變」。以此觀之，張正中的製壺功力已然是在追求「變」的境界，並持續在紫砂的古老傳承中，去開拓屬於他自己的紫砂

大道。

藝術典藏圈

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(中國時報)