2018年07月02日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國務院6月30日宣布，主管亞太事務的代理亞太助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）將於7月底正式退休。董雲裳不僅嫻熟兩岸事務，和台灣的關係更是深厚。美國廣播公司新聞網指出，接任人選包括國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）與太平洋艦隊司令史威夫特（Scott Swift）。

任命案 未獲參議院通過

董雲裳去年12月受前任國務卿提勒森提拔，由白宮提名出任代理亞太助卿，但由於川普政府與國會部分官員認為她對北京太過軟弱，其任命案至今未獲參議院通過，前白宮首席策士巴農也一直反對她出任此職位。今年3月提勒森下台後，外界就揣測新任國務卿蓬佩奧可能將她撤換。

被邊緣化 撤換揣測不斷

美國國務院發言人諾爾特30日發布聲明表示，「主管東亞暨太平洋事務的代理助理國務卿董雲裳已宣布，她打算於7月底自外交單位退休」，國務院感謝她25年來的效力，包括在全球各地充滿挑戰性的派任工作。不過，諾爾特並未說明董雲裳為什麼突然卸任，也沒有透露蓬佩奧將在何時宣布接任人選，僅表示蓬佩奧「一直致力提名國務院內各種領導職位人選，包括這個重要職位在內。」

據報導，在上月12日美朝領袖「川金會」的安排與雙方官員對話過程中，董雲裳一直遭到「邊緣化」，蓬佩奧2度赴北韓會見北韓領導人金正恩，董都沒有隨行，5月30日也未與蓬佩奧一同前往紐約會晤來訪的金正恩特使、北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲。

支持美台關係深化發展

現年54歲的董雲裳與台灣淵源深厚。她曾派駐台北「美國在台協會」（AIT）、在台學習中文，女兒也在台灣出生。她自2016年2月開始負責美國對大陸、蒙古、台灣的政策。在前總統歐巴馬任內，她也多次代表國務院發表公開演說，支持美台關係深化發展。

董雲裳早期專精前蘇聯研究，又曾派駐北京、成都、哈薩克等地，深諳美台及美陸關係。她被認為是經驗豐富的傳統建制派外交官，也是首位獲提名擔任國務院亞太助卿的女性。

(中國時報)