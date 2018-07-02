董雲裳7月底退休

美國代理亞太助理國務卿董雲裳（右）將於7月底正式退休。圖為董雲裳今年3月與訪美的高雄市長陳菊會面。（摘自國務院東亞暨太平洋事務局推特）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國國務院6月30日宣布，主管亞太事務的代理亞太助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）將於7月底正式退休。董雲裳不僅嫻熟兩岸事務，和台灣的關係更是深厚。美國廣播公司新聞網指出，接任人選包括國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）與太平洋艦隊司令史威夫特（Scott Swift）。

對陸鷹派出頭 董雲裳被退休

任命案 未獲參議院通過

董雲裳去年12月受前任國務卿提勒森提拔，由白宮提名出任代理亞太助卿，但由於川普政府與國會部分官員認為她對北京太過軟弱，其任命案至今未獲參議院通過，前白宮首席策士巴農也一直反對她出任此職位。今年3月提勒森下台後，外界就揣測新任國務卿蓬佩奧可能將她撤換。

被邊緣化 撤換揣測不斷

美國國務院發言人諾爾特30日發布聲明表示，「主管東亞暨太平洋事務的代理助理國務卿董雲裳已宣布，她打算於7月底自外交單位退休」，國務院感謝她25年來的效力，包括在全球各地充滿挑戰性的派任工作。不過，諾爾特並未說明董雲裳為什麼突然卸任，也沒有透露蓬佩奧將在何時宣布接任人選，僅表示蓬佩奧「一直致力提名國務院內各種領導職位人選，包括這個重要職位在內。」

據報導，在上月12日美朝領袖「川金會」的安排與雙方官員對話過程中，董雲裳一直遭到「邊緣化」，蓬佩奧2度赴北韓會見北韓領導人金正恩，董都沒有隨行，5月30日也未與蓬佩奧一同前往紐約會晤來訪的金正恩特使、北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲。

支持美台關係深化發展

現年54歲的董雲裳與台灣淵源深厚。她曾派駐台北「美國在台協會」（AIT）、在台學習中文，女兒也在台灣出生。她自2016年2月開始負責美國對大陸、蒙古、台灣的政策。在前總統歐巴馬任內，她也多次代表國務院發表公開演說，支持美台關係深化發展。

董雲裳早期專精前蘇聯研究，又曾派駐北京、成都、哈薩克等地，深諳美台及美陸關係。她被認為是經驗豐富的傳統建制派外交官，也是首位獲提名擔任國務院亞太助卿的女性。

(中國時報)

美再三衝擊陸底線 兩岸添變數
AIT處長仕途寬廣
博明、史威夫特 接任呼聲高
軍改上路首日 入帳比預期少

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。