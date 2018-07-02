PK大戰 俄羅斯踢走西班牙

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年俄羅斯世足賽16強賽西班牙大戰地主俄羅斯，兩隊以「烏龍」開場，俄羅斯率先奉送西班牙1記「最老」的烏龍球，西班牙再以「烏龍手球」製造俄羅斯罰踢12碼球破網，兩隊踢進本屆第1次延賽還是不分上下，最後進入本屆第1場PK戰，俄羅斯4比3淘汰西班牙，搶進前8強。

俄一烏龍一罰進延賽

1986年墨西哥世足賽蘇聯在16強遭到比利時淘汰，之後俄羅斯從未在世足賽踢進16強，本屆世足賽是俄羅斯等了1萬1700多天再度重溫16強舊夢，沒料到與西班牙進行PK戰定生死，西班牙的皮克、阿斯帕斯的球被俄國門將阿金費夫撲出，俄羅斯連進4球，而贏得了久違的勝利。

西班牙在世足賽從未贏過地主球隊，包括1934年對戰義大利的正規賽與延長賽、1950年對上巴西、2002年對決南韓，總教練耶羅對這個問題十分不快，他表示，這與他的球隊不相關，大家等著看！結局是西班牙再度苦嘗「地主魔咒」。

俄羅斯開賽擺出總教練最愛的「5-3-2」鐵桶，固守後防陣地。沒想到被自己球員的「烏龍球」破解，開賽第12分鐘西班牙在禁區右邊開出自由球吊門前，俄羅斯後衛英格納許維區撲倒西班牙拉莫斯，但是他的後腳竟把球碰進球門，這記烏龍球讓西班牙取得領先。

西班牙控球率74％

英格納許維區碰進的烏龍球是本屆世足賽第7顆烏龍球，刷新1998年法國世足賽6顆紀錄；同時現年38歲352天的英格納許維區打破2014年洪都拉斯球員瓦拉達雷斯寫下的37歲43天的紀錄，成為世足賽「最老」的烏龍球。

西班牙排出「4-2-3-1」希望掌握更多攻擊機會，的確西班牙幾乎掌控全場，球員在90分鐘比賽的長、短傳滿場跑，控球占有74％，並有15次射門、5次射正，俄羅斯6次射門、1次射正。

不過，西班牙也因自己的「失誤」而丟球，比賽第41分鐘俄羅斯開出角球到門前，俄國前鋒茲尤巴頂球，球碰到西班牙皮克高舉的手，被判罰12碼球，茲尤巴順利踢進追平西班牙，這也是俄國本屆比賽的第9球。

而茲尤巴在本屆已經踢進3球，與隊友契里薛夫並列該隊第1；他也是從1986年蘇聯球員貝拉諾夫對戰比利時演出「帽子戲法」以來，第1位在16強賽進球的球員。

(中國時報)