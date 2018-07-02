軍改上路首日 入帳比預期少

2018年07月02日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

軍人年改新制昨日上路，國防部也在清晨宣告，已於6月30日依法完成「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」計20萬5837份，並經核校及印製作業後完成交寄；而退役袍澤接獲通知函若有疑義，應於收受函件次日起30日內，繕具訴願書經由國防部或各軍司令部，向行政院或國防部提起訴願。

軍人年改案趕在6月20日於立法院三讀通過後10天內就上路，國防部搶在6月25日起分3階段寄送20萬份退俸重新計算通知函，首批6萬份被發現錯誤百出。

又算錯？ 打電話沒人接

新制上路首日，不少退伍軍人一早去查看入帳金額，出現「比預期要低很多」聲浪，質疑作業又出現缺失。全國公務員協會理事長李來希表示，值此哀鴻遍野之際，卻有人不解民間疾苦，反而落井下石，痛批「良心是不是真的被狗吃掉了」？

陳姓退伍軍人在臉書貼文指出，剛剛查台銀帳戶，少了約1萬6000元，「那我就被砍到低於3萬8990了，應該不對吧？」有人回應，「我也一樣，怎麼回事？」許多人趕緊打電話查詢，卻因周日無人接聽，讓人心急如焚。

林萬億挨批恥談「被改」

負責年改政策的行政院政委林萬億指稱，他自己年金也縮水，但「個人事小，國家體制健全發展事大」，李來希痛批，「事關33萬人的大事，在林萬億眼裡只不過是雞毛蒜皮的小事？」

他批評林萬億，退休後再任政務委員，薪資最少25萬元，外加福利與特權，「他少了什麼？不用2、3年工夫，從退休制度減損的錢早就連本帶利的要回去了，說什麼自己也被改？」

對於北農總經理吳音寧父親吳晟、前明道大學校長陳世雄支持年改，李來希批「得了便宜還賣乖」、「我女兒如果能因此飛黃騰達，我如果也能擔任資政，我如果退休後還能再任私立大學校長或院長或什麼獨立董事，我的退休金隨便你們改，好嗎？」

7月優存利息 8月入帳

對於入帳金額產生的疑義，國防部表示，經查台灣銀行優惠存款利息依通知函發放，7月優惠存款利息將於8月1日撥入優存帳戶，目前入帳屬優惠存款原起息日至6月30日止的利息金額。

(中國時報)