11銅人陣嚇壞維安 蔡取消看綠川

2018年07月02日 04:10 中國時報 王文吉 、 馮惠宜 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統原訂1日下午前往台中市綠川流域等4處視察參訪，一早台中市政府就臨時發送行程異動簡訊，以「行程順延」為由取消綠川視察行程；保留霧峰光復新村、東區福德祠及成功嶺等3行程。外傳是國安局考量近來反年改團體如影隨形，評估綠川為開闊場域、易攻難守，不利維安及與交通管制，臨時變更部分行程。

總統府解釋，延後前往台中是因上午在台北有事情，純粹是時間因素。蔡英文這次主要是參加在台中成功嶺舉辦的全國大露營活動，順道請市府安排其他3處參訪行程！行程一曝光，反年改團體即在各大通訊軟體群組發動「遍地開花、如影隨形」活動；呼籲臨近參訪地點成員前往陳情請願，還強調量不在多，要以惡作劇為最高指導原則，重點是讓蔡英文嚇一跳。

由於綠川流域為開放場域，假日新移民、移工群聚；台中市警局還規畫隔個火車站的台中市復興路、愛國街做陳抗區，讓反年改民眾表達意見，遭譏「是在怕什麼？」

但台中警方部署卻被國安單位打亂。外傳國安單位考量綠川地勢「難守易攻」，不利維安，更怕交管範圍太大，再惹民怨，重演北投三軍6校事件；經與台中市府徹夜商討，決定將「綠川整治工程」臨時喊卡。此舉令台中警方所有維安勤務需重新部署，忙得人仰馬翻。

反年改團體因此把重兵擺在成功嶺最後一站，揚言要「嚇嚇總統」；消息一出，台中警方如臨大敵，卻因台中大雨下不停，來自桃園、台中等地11名反年改人士，下午4點抵達成功嶺門口即被維安警力發現請到成功嶺對面的陳抗區。直至下午6點總統車隊經過，他們高喊「蔡英文下台！」不到30秒時間，眼見總統車隊迅速地進入了營區。

(中國時報)