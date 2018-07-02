惡意逃稅 國稅局沒轍百姓遭殃

2018年07月02日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

財政部公布最新欠稅大戶名單，股市聞人黃任中家族欠稅額逾51億最可觀，並由其子黃若谷與黃任中分列欠稅大戶第1、第2名；國稅局官員指出，14年的追稅過程，行政執行署陸續處分黃任中財產，但因留下為古董、字畫拍賣價格不佳，連欠稅滯納利息都難抵消，以致父子欠稅加罰鍰總額年年攀升，今年即較去年成長約3000萬元。而為追稅，立院也通過將追稅期限延至2022年3月。

值得注意的是，在前20名一堆老面孔中，出現了新名字，為台中紅頂酒家負責人謝世起，主因今年一口氣新增2011年至2013年的逾1.56億綜所稅欠稅額，令欠稅加罰鍰總額拉升至4.03億，擠進第13名，後續排名跟著洗牌。

今年個人欠稅大戶名單中，黃若谷、黃任中分以欠稅18.79億元、18.71億元位居冠、亞軍，黃任中姊姊夏黃新平以積欠綜所稅12.24億元排名第4名，再加上黃任中另一位姊姊黃燕平積欠的綜所稅，家族欠稅逾51億元。

另高雄早年知名建商黃承志家族以欠稅14.75億元排名第3名，第5則為有「台灣蕈菌之父」之稱的林天財，欠稅11.56億元。前20名中墊底的李廷霖則積欠3.03億贈與稅。

2004年過世的黃任中是司法院前院長、國民黨大老黃少谷獨子，生前出手闊綽，擁有許多紅粉知己，晚年除身陷亞洲金融風暴多項投資與放貸被套牢，1996年黃任中等人先以75億元的價格將遠航股票賣給美商「艾帝公司」，再申請解散擁有遠航股票的皇龍投資，將75億全數分配給皇龍投資7名股東，更被國稅局視為惡意逃稅。

(中國時報)