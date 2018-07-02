對陸鷹派出頭 董雲裳被退休

美東亞政策巨變 地緣政治角力時代來臨(圖/達志影像/shutterstock)

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中國時報

負責美國東亞事務的代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）宣布退休。做為職業外交官的她提前退休既代表了美國東亞事務、尤其是中國政策已經逐漸被強硬派把持，同時也象徵著美國的職業外交官在川普行政當局下政治凌駕專業的趨勢。

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董雲裳7月底退休

造成董雲裳申請提早退休的原因錯綜複雜，但主要和3個人有關。分別是巴農，魯比歐和彭佩奧。

巴農不滿董對北京太軟弱

被前任國務卿提勒森提名助卿的董雲裳，甫上任就被當時擔任白宮的首席策士巴農杯葛。理由是她對北京「太過軟弱」（Too Soft）。

原本以為巴農離開白宮後，董能夠順利通過聽證會。不料，她在參加參議院外委會回答共和黨參議院魯比歐有關美國國務院移除中華民國國旗圖案時表示，不承認台灣是獨立國家，並且再次重申3公報和台灣關係法時，激怒了魯比歐。他公開表明，將竭盡所能阻止董雲裳人事案，因為「這個職位需要由理解重新平衡美國與中國關係，支持台灣，捍衛人權的人才能勝任」。

美中台關係跳離1法3公報

壓垮駱駝的最後一根稻草則來自現任國務卿彭佩奧。彭佩奧在中情局長任內被總統川普委派祕密訪問北韓。按理說負責東亞事務的董雲裳應該陪同前往，但彭佩奧並沒有按照政府體制帶上董雲裳。在彭佩奧正式擔任國務卿並且積極和北韓官員分別在平壤、紐約和華盛頓溝通時，董雲裳也被晾在一旁。就連川普和金正恩的新加坡峰會，負責東亞事務的董雲裳也未能與會。她心中的感覺就只能用如人飲水，冷暖自知來形容了。

董雲裳的求去可以看做美國對東亞政策，尤其是對美中台政策正朝不同於以往傳統1法3公報的立場轉變。尤其在川普當局下，對陸發動貿易戰變成重中之重，搭配印太戰略等地緣政治，亞太助卿寄望要在對中強硬派（貿易、安全）主導下調和鼎鼐，對傳統外交官出身的董雲裳來說，無疑是不可承受之重。

董雲裳的際遇，不單象徵美國東亞政策的巨變，同時也預示著一個複雜多變，更著重貿易戰和地緣政治角力時代的來臨。川普當局強烈挺台的背後，是否意味著台灣被一步一步推向前沿，值得後續觀察。

(中國時報)

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