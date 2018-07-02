博明、史威夫特 接任呼聲高

2018年07月02日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

美國國務院亞太助卿人事關係台美關係，原可望真除的董雲裳（Susan Thornton），因作風與總統川普大膽用人的方式迥異，不為川普所用，確定在7月底退休，而呼聲最高者，可能由友台派的白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）出任。

台美官員的事務窗口主要為國務院亞太助卿，因此亞太助卿的人選牽動兩岸及台美關係的發展，董雲裳原先在時任國務卿提勒森支持下可望真除，不過迄今參院對此人事案尚未通過，甚至連親台派的參議院議員魯比歐（Marco Rubio）都公開反對，加上從這次川金會的安排過程中，不見董的角色，華府涉外圈原預估董真除可能性大幅降低，昨美國務院隨即宣布董雲裳在7月底退休。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上任後，積極處理北韓問題外，接下來就是國務院的人事問題，美媒此前就曾引述多方消息來源稱，蓬佩奧可能撤回董的提名，而傳出可能接任人選中，有多位是「友台派」，包含博明、太平洋艦隊司令史威夫特（Scott Swift）。

博明是目前川普政府少數人士中，最早進入白宮，至今仍負責重要任務，包含川金會、川習會等重要會議，都可見博明身影。博明曾任路透及華爾街日報亞洲記者，中文非常流利，對亞洲事務熟悉，我方官員曾評估博明對台非常友善。

另外，史威夫特也是被點名的熱門人選，史威夫特目前擔任太平洋艦隊司令，原先傳出可望接任哈里斯所留下的太平洋司令部司令，不過，在確定不會被提名後他已表明退役。史威夫特在南海議題上，對大陸強力批評，被視為對中強硬派，涉外人士分析，若由史威夫特出任，與川普現行對中貿易、南海強硬的立場相符。

事實上，國務院內部「友台派」人士不少，包含曾經來台的亞太副助卿黃之瀚，及日前來台參加美國在台協會（AIT）新館落成的美國助理國務卿羅伊斯（Marie Royce），外交部內部對未來台美關係評估偏向樂觀謹慎。

AIT內湖新館預計9月才會完工，川普任命的官員全面底定。AIT日前宣佈，酈英傑將於今夏接任處長一職。涉外人士指出，酈英傑對台友善，重點在於他有無辦法直通高層，但一般認為他可望有助台美關係發展。而AIT副處長谷立言已在6月21日正式上任，谷立言過去在擔任AIT政治組組長時，就曾協助民進黨政府與華府溝通，改善台美關係。

(中國時報)